0 800 307 555
ру
В Украине реализован первый этап госпрограммы по энергосертификации зданий

Энергетика
21
В Украине реализован первый этап государственной программы энергосертификации зданий: 455 зданий государственных учреждений получили энергетические сертификаты.
Об этом сообщает Правительственный портал
Глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева отметила, что энергосертификаты получили больницы, университеты, пожарные части и ряд зданий государственных учреждений.
«Это именно те места, куда каждый день приходят люди, там должно быть тепло, свет и комфорт. Среди сертифицированных построек есть и детские садики. В Кропивницком, Киеве, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах», — отметила Анна Замазеева.

Что это дает

Энергетический сертификат позволяет оценить фактическое энергопотребление здания, понять уровень затрат на его содержание и определить класс энергоэффективности. Документ содержит практические рекомендации по уменьшению потребления энергии, расчетам необходимых мер, их стоимости и ожидаемому эффекту.
Сертификаты формируются и хранятся в Реестре строительной деятельности по информации о сертификате по энергоэффективности Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Данные могут использоваться органами государственной власти и местного самоуправления по планированию бюджетных расходов, формированию программ энергомодернизации и определению приоритетных объектов для инвестиций.
Наличие энергетического сертификата является одним из обязательных условий для участия в государственных программах поддержки, в частности для получения льготных кредитов, грантов или компенсаций по утеплению или модернизации систем отопления.
Глава Госэнергоэффективности посетила один из детских садов, получивший сертификат в рамках программы. Как и значительная часть объектов, находящихся в государственном управлении, это заведение имеет низкий уровень энергоэффективности. Однако именно с таких объектов начинаются системные изменения в сфере энергопотребления государственной инфраструктуры.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems