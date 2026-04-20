В Украине реализован первый этап госпрограммы по энергосертификации зданий Сегодня 14:13 — Энергетика

В Украине реализован первый этап государственной программы энергосертификации зданий: 455 зданий государственных учреждений получили энергетические сертификаты.

Об этом сообщает Правительственный портал

Глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева отметила, что энергосертификаты получили больницы, университеты, пожарные части и ряд зданий государственных учреждений.

«Это именно те места, куда каждый день приходят люди, там должно быть тепло, свет и комфорт. Среди сертифицированных построек есть и детские садики. В Кропивницком, Киеве, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах», — отметила Анна Замазеева.

Что это дает

Энергетический сертификат позволяет оценить фактическое энергопотребление здания, понять уровень затрат на его содержание и определить класс энергоэффективности. Документ содержит практические рекомендации по уменьшению потребления энергии, расчетам необходимых мер, их стоимости и ожидаемому эффекту.

Сертификаты формируются и хранятся в Реестре строительной деятельности по информации о сертификате по энергоэффективности Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Данные могут использоваться органами государственной власти и местного самоуправления по планированию бюджетных расходов, формированию программ энергомодернизации и определению приоритетных объектов для инвестиций.

Наличие энергетического сертификата является одним из обязательных условий для участия в государственных программах поддержки, в частности для получения льготных кредитов, грантов или компенсаций по утеплению или модернизации систем отопления.

Глава Госэнергоэффективности посетила один из детских садов, получивший сертификат в рамках программы. Как и значительная часть объектов, находящихся в государственном управлении, это заведение имеет низкий уровень энергоэффективности. Однако именно с таких объектов начинаются системные изменения в сфере энергопотребления государственной инфраструктуры.

