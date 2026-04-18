Место для вашей рекламы

Ормузский пролив снова заблокировали

Иран заблокировал Ормузский пролив
Иран снова заблокировал Ормузский пролив. В стране говорят, что Дональд Трамп не выполнил своих обязательств. Теперь, чтобы пройти по Ормузскому проливу, суда снова должны получить разрешение от Тегерана.
Об этом заявил представитель Центрального командования Ирана, пишут Mehr News Agency и WANA.

Что известно об закрытии Ормузского пролива

Транзит через Ормузский пролив вернулся в прежний режим жесткого военного контроля.
После предварительных договоренностей и переговоров Иран сначала согласился разрешить контролируемый проход ограниченного количества нефтяных танкеров и торговых судов через Ормузский пролив.
Однако, по словам иранцев, Соединенные Штаты продолжают политику недобросовестных действий, прибегая к «пиратству и морским разбоям» под прикрытием блокады.
Поэтому Ормузский пролив снова вернулся под усиленный контроль иранских вооруженных сил.
Иран заявил, что Ормузский пролив будет оставаться под жестким контролем, пока США не прекратят вмешательство и не гарантируют свободный проход судов в и из Ирана.
Напомним, 17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи официально сообщил об открытии Ормузского пролива для гражданского судоходства.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «навсегда» открывает Ормузский пролив, который был заблокирован в результате войны против Ирана.
По материалам:
Телеканал 24
СШАИранНефть
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
