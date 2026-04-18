Ормузский пролив снова заблокировали
Иран снова заблокировал Ормузский пролив. В стране говорят, что Дональд Трамп не выполнил своих обязательств. Теперь, чтобы пройти по Ормузскому проливу, суда снова должны получить разрешение от Тегерана.
Об этом заявил представитель Центрального командования Ирана, пишут Mehr News Agency и WANA.
Что известно об закрытии Ормузского пролива
Транзит через Ормузский пролив вернулся в прежний режим жесткого военного контроля.
После предварительных договоренностей и переговоров Иран сначала согласился разрешить контролируемый проход ограниченного количества нефтяных танкеров и торговых судов через Ормузский пролив.
Однако, по словам иранцев, Соединенные Штаты продолжают политику недобросовестных действий, прибегая к «пиратству и морским разбоям» под прикрытием блокады.
Поэтому Ормузский пролив снова вернулся под усиленный контроль иранских вооруженных сил.
Иран заявил, что Ормузский пролив будет оставаться под жестким контролем, пока США не прекратят вмешательство и не гарантируют свободный проход судов в и из Ирана.
Напомним, 17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи официально сообщил об открытии Ормузского пролива для гражданского судоходства.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «навсегда» открывает Ормузский пролив, который был заблокирован в результате войны против Ирана.
Также по теме
США опять ослабили санкции в отношении российской нефти
Восстановление энергетики Ближнего Востока может занять до 2 лет
Война в Иране обогатила нефтяных гигантов мира: рф — среди лидеров, — Guardian
НКРЭКУ готовит повышение цен на электроэнергию для бизнеса
Цены на бензин и дизтопливо (цены 17 апреля)
Счетчик «День-Ночь»: сколько сэкономит денег и где его заказать — детали