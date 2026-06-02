Турция хочет продолжить закупки газа в рф после 2026 года

Турция и россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после 2026 года, поскольку срок действующих контрактов истекает в конце года.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским газовым гигантом «Газпром» о возобновлении импортных контрактов, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Потенциальные объемы и срок действия соглашений еще не согласованы, сказал он.
В декабре Анкара продлила два контракта с «Газпромом» на получение газа через трубопроводы TurkStream и Blue Stream.
Турция является вторым крупнейшим рынком компании после Китая после того, как «Газпром» потерял большинство клиентов в Европе после вторжения россии в Украину в 2022 году.
По материалам:
Економічна Правда
