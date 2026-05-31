ЕС может заморозить ценовой потолок на российскую нефть — Bloomberg

Энергетика
ЕС хочет заморозить потолок на нефть рф, чтобы он не взлетел через Иран
Европейский Союз рассматривает временную заморозку ценового потолка на российскую нефть, пока война на Ближнем Востоке продолжается уже четвертый месяц.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В прошлом году блок ввел динамический механизм, чтобы ценовой потолок автоматически пересматривался каждые шесть месяцев и устанавливался на уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals. Текущий порог составляет $44,10 за баррель, а его просмотр должен состояться позже нынешним летом.
По условиям ценового потолка европейским компаниям запрещено предоставлять услуги, в том числе страхование и транспортировку, для нефти, проданной выше установленного порога.
Цены на нефть резко выросли из-за войны с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива. Следующий просмотр потолка в июле, вероятно, поднял бы его по меньшей мере до $65 — выше предыдущего порога $60, установленного странами G7.
Заморозка оставила бы ценовой потолок на текущем уровне. Среди других рассматриваемых вариантов — приостановка динамических и автоматических повышений до конца года.
Этот шаг может стать частью нового санкционного пакета ЕС — 21-го с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
ЕС стремится завершить подготовку и официально предложить новый пакет мер в начале июня. Послов стран-членов проинформировали о планах на прошлой неделе.
По материалам:
Економічна Правда
НефтьЕСИран
