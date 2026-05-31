В прошлом году блок ввел динамический механизм, чтобы ценовой потолок автоматически пересматривался каждые шесть месяцев и устанавливался на уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals. Текущий порог составляет $44,10 за баррель, а его просмотр должен состояться позже нынешним летом.
По условиям ценового потолка европейским компаниям запрещено предоставлять услуги, в том числе страхование и транспортировку, для нефти, проданной выше установленного порога.
Цены на нефть резко выросли из-за войны с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива. Следующий просмотр потолка в июле, вероятно, поднял бы его по меньшей мере до $65 — выше предыдущего порога $60, установленного странами G7.