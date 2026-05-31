В случае сильной жары в Украине могут быть незначительные отключения света Сегодня 09:17 — Энергетика

При температуре +35 градусов и выше летом могут применяться незначительные ограничения электропотребления, однако сейчас нельзя сказать, будут ли они касаться населения.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает «Укринформ».

«Я не могу предвидеть атаки. Но если будут температуры +35 градусов и выше, в определенные часы возможны ограничения. Не могу сказать, придется ли ограничивать население, и предвидеть это сейчас невозможно», — сказал Харченко.

Какие города наиболее уязвимы

По его мнению, даже если отключения будут, их объем не будет критическим.

При этом Киев, Одессу, Кривой Рог следует рассматривать отдельно: в этих городах в жару проблем с электроснабжением может быть больше.

Эксперт отметил, что сейчас самая сложная ситуация с теплоэлектростанциями.

«Мы потеряли существенные генерационные возможности, и они пока не восстановлены. Хотя этот процесс продолжается», — прокомментировал Харченко.

На атомной генерации продолжаются плановые ремонты, график которых построен с расчетом выхода в работу в июле-августе. Продолжается восстановление больших гидроэлектростанций.

Также мы сообщали , по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, отключения света для населения летом возможны в случае ухудшения погоды и массированных российских ракетных атак. Однако у Украины есть шансы пройти летний сезон с минимальными отключениями.

