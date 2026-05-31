В случае сильной жары в Украине могут быть незначительные отключения света

«Я не могу предвидеть атаки. Но если будут температуры +35 градусов и выше, в определенные часы возможны ограничения. Не могу сказать, придется ли ограничивать население, и предвидеть это сейчас невозможно», — сказал Харченко.
Какие города наиболее уязвимы
По его мнению, даже если отключения будут, их объем не будет критическим.
При этом Киев, Одессу, Кривой Рог следует рассматривать отдельно: в этих городах в жару проблем с электроснабжением может быть больше.
Эксперт отметил, что сейчас самая сложная ситуация с теплоэлектростанциями.
«Мы потеряли существенные генерационные возможности, и они пока не восстановлены. Хотя этот процесс продолжается», — прокомментировал Харченко.
На атомной генерации продолжаются плановые ремонты, график которых построен с расчетом выхода в работу в июле-августе. Продолжается восстановление больших гидроэлектростанций.
Также мы сообщали, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, отключения света для населения летом возможны в случае ухудшения погоды и массированных российских ракетных атак. Однако у Украины есть шансы пройти летний сезон с минимальными отключениями.