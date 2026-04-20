Будут ли отключение света летом — названы два условия

Энергетики возобновили энергоснабжение для критической инфраструктуры

Как сообщил нардеп Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, лето в Украине должно пройти более или менее с электрической энергией.

Каковы прогнозы

Он отметил, что все зависит от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему.

По плановым ремонтам энергообъектов Нагорняк отметил, что у «Энергоатома» есть четкие регламенты относительно ремонтов своих блоков.

«Сейчас два атомных энергоблока проходят ремонтную кампанию. За ними последуют следующие два блока. Поэтому мы на себе не должны ощутить существенных изменений относительно плановых работ на атомных электростанциях», — сказал депутат.

Так, считает Нагорняк, «лето более-менее должно пройти с электрической энергией»: «Не думаю, что будут какие-то существенные и длительные отключения. Будем надеяться на работу наших энергетиков и на экономное потребление украинцев», — отметил нардеп.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривает возможность повышения предельных цен на электроэнергию с 1 мая. Инициативу предложил Департамент энергорынка по итогам открытого обсуждения, состоявшегося 17 апреля 2026 года.

