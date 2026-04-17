НКРЭКУ готовит повышение цен на электроэнергию для бизнеса
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривает возможность повышения предельных цен на электроэнергию с 1 мая.
Инициативу предложил Департамент энергорынка по итогам открытого обсуждения, состоявшегося 17 апреля 2026 года, сообщает ExPro.
Какие изменения предлагают
Предложение предусматривает пересмотр ценовых ограничений на рынке на сутки вперед, внутрисуточном и балансирующем рынках.
На рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке предлагается установить:
- максимальная предельная цена — 15 000 грн/МВт·ч на все часы;
- минимальная предельная цена — 10 грн/МВт·ч на все часы.
На балансирующем рынке:
- максимальная предельная цена — 17 000 грн/МВт·ч на все часы;
- минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч на все часы.
Как отмечает ExPro, это еще не окончательное решение, в скором времени проект постановления будет вынесен на заседание НКРЭКУ. По идее, окончательное утверждение уже будет на следующей неделе.
