НКРЭКУ готовит повышение цен на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривает возможность повышения предельных цен на электроэнергию с 1 мая.

Инициативу предложил Департамент энергорынка по итогам открытого обсуждения, состоявшегося 17 апреля 2026 года, сообщает ExPro.

Какие изменения предлагают

Предложение предусматривает пересмотр ценовых ограничений на рынке на сутки вперед, внутрисуточном и балансирующем рынках.

На рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке предлагается установить:

максимальная предельная цена — 15 000 грн/МВт·ч на все часы;

минимальная предельная цена — 10 грн/МВт·ч на все часы.

На балансирующем рынке:

максимальная предельная цена — 17 000 грн/МВт·ч на все часы;

минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч на все часы.

Как отмечает ExPro, это еще не окончательное решение, в скором времени проект постановления будет вынесен на заседание НКРЭКУ. По идее, окончательное утверждение уже будет на следующей неделе.

