Более 3300 единиц энергетического оборудования поступило в Украину с начала года — детали (страны) Сегодня 09:46 — Энергетика

Энергетика Украины потеряла 24,8 млрд долларов за 4 года войны

С начала года в Украину поступило 3325 единиц энергетического оборудования. Это генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные (БМК), когенерационные установки (КГУ), котлы и т. д.

Об этом пишет Минэнерго

Кто предоставлял помощь

Помощь поступала от партнеров из ЕС, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Молдовы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции. UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

Ожидается поступления еще более 1520 генераторов, 450 трансформаторов и 159 единиц другого оборудования, в частности — котлов, БМК и КГУ.

В регионы со складов хаба с начала года отправили 394 груза гуманитарной помощи общим весом более 3 тысяч тонн. В частности, 2387 генераторов, 75 трансформаторов и 160 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов.

В общей сложности с марта 2022 года при координации Министерства энергетики в Украину поступило 2299 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием общим весом более 29,5 тыс. тонн, из них более 26,7 тыс. тонн уже распределены между регионами.

Энергетическую гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения предоставили 38 стран, в том числе Австрия, Азербайджан, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Норвегия Корея, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Турция.

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