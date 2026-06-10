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Солнечная энергетика опережает рост использования газа по всему миру

Энергетика
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Солнечная энергетика опережает рост использования газа по всему миру
Солнечная энергетика опережает рост использования газа по всему миру
Природный газ теряет свою долю в мировом энергетическом балансе, на фоне того, как страны все чаще обращаются к более дешевым и безопасным возобновляемым источникам энергии, согласно новому отчету аналитического центра по климату и энергетике Ember, пишет Electrek.
Анализ Ember показал, что 61 из 124 экономик, производящих электроэнергию из газа, уже пересекли пик такого производства. Это включает четыре страны G7: Великобританию, Германию, Италию и Японию.
Доля газа в мировом энергетическом балансе падает пятый год подряд, снизившись с 23,9% в 2020 году до 21,8% в 2025 году. Производство газа все еще несколько выросло, но рост резко замедлился, на фоне того, как солнечная и ветровая энергетика удовлетворяют большую часть растущего мирового спроса на электроэнергию.
В 2025 году производство солнечной энергии выросло на 636 тераватт-часов (ТВт·ч) — в 17 раз больше, чем производство газа, которое увеличилось всего лишь на 38 ТВт·ч. Только солнечная энергия обеспечила примерно 75% нового мирового роста спроса на электроэнергию в прошлом году, в то время как газ — всего около 5%.
Ember отметил, что рост спроса на газ между 2021 и 2025 годами был примерно вдвое меньше, чем в 2016—2020 годах, что показывает, как быстро возобновляемые источники энергии опережают рост спроса на новую электроэнергию.
«Экономика и аргументы энергетической безопасности для электроэнергии все больше следуют в одном направлении, — сказала Малгожата Вятрос-Мотика, старший аналитик по электроэнергетике в Ember. — На фоне того, как возобновляемые источники энергии снижают расходы, одновременно уменьшая влияние шоков цен на топливо и геополитические потрясения, газ неуклонно теряет преимущества, которые когда-то делали его топливом по умолчанию для роста энергосистемы».
По материалам:
УНН
Солнечная энергетика
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