На АЗС изменятся отметки топлива: что означает E5, E10 и B7 10.06.2026, 01:07 — Энергетика

Колонка на АЗС

В Украине готовятся к обновлению системы маркировки горючего на автозаправочных станциях. Уже летом на колонках появятся новые обозначения, которые будут соответствовать европейским стандартам и отображать содержание биокомпонентов в бензине и дизельном топливе.

Об этом сообщил заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Что изменится на АЗС

Вместо привычных названий видов горючего на заправках будут использовать новую систему маркировки:

E5 — бензин с содержанием до 5% биоэтанола;

E10 — бензин с долей биоэтанола до 10%;

B7 — дизельное топливо с добавлением до 7% биодизеля.

Цифры в обозначениях указывают на максимальный процент биологических примесей в топливе.

Маркировка, действующая в Европе

Подобная система уже работает в странах Европейского Союза с 2018 года. Для бензина используются обозначения E5, E10 и E85 (в круге), для дизельного топлива — B7, B10 и XTL (в квадрате), а для газа — H2, CNG, LPG и LNG (в ромбе).

Специалисты отмечают, что большинство автомобилей, выпущенных после 2011 года, могут без проблем использовать бензин E10. В то же время владельцам более старых авто, особенно с карбюраторными двигателями, рекомендуют выбирать E5.

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Проверить совместимость автомобиля с новым топливом можно в технической документации, на наклейке под люком топливного бака или рекомендациях производителя.

Ожидается, что переход на новую маркировку приблизит украинский топливный рынок к стандартам ЕС и будет способствовать увеличению доли возобновляемых компонентов в транспортном топливе.

Фокус По материалам:

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