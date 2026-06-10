На АЗС изменятся отметки топлива: что означает E5, E10 и B7

В Украине готовятся к обновлению системы маркировки горючего на автозаправочных станциях. Уже летом на колонках появятся новые обозначения, которые будут соответствовать европейским стандартам и отображать содержание биокомпонентов в бензине и дизельном топливе.
Об этом сообщил заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.
Что изменится на АЗС
Вместо привычных названий видов горючего на заправках будут использовать новую систему маркировки:
E5 — бензин с содержанием до 5% биоэтанола;
E10 — бензин с долей биоэтанола до 10%;
B7 — дизельное топливо с добавлением до 7% биодизеля.
Цифры в обозначениях указывают на максимальный процент биологических примесей в топливе.
Подобная система уже работает в странах Европейского Союза с 2018 года. Для бензина используются обозначения E5, E10 и E85 (в круге), для дизельного топлива — B7, B10 и XTL (в квадрате), а для газа — H2, CNG, LPG и LNG (в ромбе).
Специалисты отмечают, что большинство автомобилей, выпущенных после 2011 года, могут без проблем использовать бензин E10. В то же время владельцам более старых авто, особенно с карбюраторными двигателями, рекомендуют выбирать E5.