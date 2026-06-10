Забор из солнечных панелей: почему он выгоднее обычного (фото)

Китайские производители производят солнечные панели в таких количествах, что глобальный избыток предложения привел к обвалу цен. Панели, 80% которых производятся в Китае, настолько дешевы, что их используют для строительства заборов в Германии и Нидерландах, сообщает Financial Times.
Традиционно солнечные панели устанавливают на крышах, поскольку именно там они могут улавливать больше солнечного света, но из-за нынешнего избытка их стоит устанавливать также на заборах, поскольку затраты на оплату труда значительно ниже, например, не требуются строительные леса.