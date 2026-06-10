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Забор из солнечных панелей: почему он выгоднее обычного (фото)

Энергетика
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Забор из солнечных панелей: почему он выгоднее обычного (фото)
Забор из солнечных панелей: почему он выгоднее обычного (фото)
Рост мирового производства солнечных панелей привел к новым тенденциям: ввиду избытка предложения в Германии и Нидерландах из солнечных панелей строят ограждения.
Благодаря дешевым решениям китайских производителей, солнечную энергию теперь можно использовать не только на крышах, но и на заборах.
Об этом пишет венгерское издание Raketa.
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Китайские производители производят солнечные панели в таких количествах, что глобальный избыток предложения привел к обвалу цен. Панели, 80% которых производятся в Китае, настолько дешевы, что их используют для строительства заборов в Германии и Нидерландах, сообщает Financial Times.
Традиционно солнечные панели устанавливают на крышах, поскольку именно там они могут улавливать больше солнечного света, но из-за нынешнего избытка их стоит устанавливать также на заборах, поскольку затраты на оплату труда значительно ниже, например, не требуются строительные леса.
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Тем временем солнечные заборы также стали широко использоваться в Великобритании, Северной Америке и Австралии.
Международное энергетическое агентство сообщило в январе, что ожидается, что к концу года мировая поставка солнечных панелей достигнет 1100 гигаватт, что втрое превысит спрос.
Агентство отметило, что цены на спотовом рынке уже упали вдвое в 2023 году и, как ожидается, упадут еще на 40% к 2028 году.
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Ранее Finance.ua писал, что солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники.
Эксперты объяснили, как правильно рассчитать мощность системы, сколько она стоит и можно ли зарабатывать на избыточной электроэнергии.
Чаще всего панели монтируют на крыше, но это не единственный вариант. Их также можно размещать:
  • на земле;
  • на стенах дома;
  • на специальных конструкциях.
Крыша позволяет экономить пространство, в то время как наземные установки дают возможность лучше настроить угол наклона панелей и упростить их обслуживание.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Солнечные электростанцииЭнергетика
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