Забор из солнечных панелей: почему он выгоднее обычного (фото) Сегодня 04:32 — Энергетика

Забор из солнечных панелей: почему он выгоднее обычного (фото)

Рост мирового производства солнечных панелей привел к новым тенденциям: ввиду избытка предложения в Германии и Нидерландах из солнечных панелей строят ограждения.

Благодаря дешевым решениям китайских производителей, солнечную энергию теперь можно использовать не только на крышах, но и на заборах.

Об этом пишет венгерское издание Raketa.

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Китайские производители производят солнечные панели в таких количествах, что глобальный избыток предложения привел к обвалу цен. Панели, 80% которых производятся в Китае, настолько дешевы, что их используют для строительства заборов в Германии и Нидерландах, сообщает Financial Times

Традиционно солнечные панели устанавливают на крышах, поскольку именно там они могут улавливать больше солнечного света, но из-за нынешнего избытка их стоит устанавливать также на заборах, поскольку затраты на оплату труда значительно ниже, например, не требуются строительные леса.

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Тем временем солнечные заборы также стали широко использоваться в Великобритании, Северной Америке и Австралии.

Международное энергетическое агентство сообщило в январе, что ожидается, что к концу года мировая поставка солнечных панелей достигнет 1100 гигаватт, что втрое превысит спрос.

Агентство отметило, что цены на спотовом рынке уже упали вдвое в 2023 году и, как ожидается, упадут еще на 40% к 2028 году.

Ранее Finance.ua писал , что солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники.

Эксперты объяснили, как правильно рассчитать мощность системы, сколько она стоит и можно ли зарабатывать на избыточной электроэнергии.

Чаще всего панели монтируют на крыше, но это не единственный вариант. Их также можно размещать:

на земле;

на стенах дома;

на специальных конструкциях.

Крыша позволяет экономить пространство, в то время как наземные установки дают возможность лучше настроить угол наклона панелей и упростить их обслуживание.

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