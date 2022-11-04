В Японии изобрели прозрачные солнечные панели, которые можно использовать вместо окон — Finance.ua
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В Японии изобрели прозрачные солнечные панели, которые можно использовать вместо окон

Энергетика
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В Японии изобрели прозрачные солнечные панели, которые можно использовать вместо окон
В Японии изобрели прозрачные солнечные панели, которые можно использовать вместо окон
Группа исследователей из Японии представила необычные, почти невидимые солнечные электростанции. Они пропускают свет и устанавливаются вместо обычных окон.
Конструкция работает не менее эффективно, чем привычные нам солнечные панели, рассказали авторы исследования.
Угроза изменения климата, а также то, что энергоносители часто становятся инструментом внешнеполитического давления, заставляет ученых искать новые источники получения и сохранения энергии.
Инженеры из Университета Тохока под руководством Тошиака Като нашли другое интересное решение, на этот раз для получения энергии. Они создали полностью прозрачные солнечные панели, пропускающие свет и аккумулирующие энергию для дальнейшего применения.
Их проект основан на использовании взаимодействия между ультратонкими материалами с помощью ведущего материала — оксид индия-олова (ITO). Эта смесь бесцветна и прозрачна, поэтому ее можно использовать для производства практически невидимых материалов.
Группа Като также сообщила, что эту технологию можно использовать для создания более масштабных эффективных и прозрачных солнечных батарей.
По материалам:
ua.news
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