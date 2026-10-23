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Кабмин предлагает мораторий на налоговые долги государственных шахт

Энергетика
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Мораторий на налоговые долги государственных добывающих предприятий
Мораторий на налоговые долги государственных добывающих предприятий
Кабинет Министров одобрил законопроект о временной отсрочке взыскания налоговой задолженности государственных угле- и уранодобывающих предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Изменения в Налоговый кодекс должны обеспечить стабильную работу предприятий в условиях военного положения и сохранить более 10 тысяч рабочих мест в добывающей отрасли.
Мораторий предлагается ввести для таких государственных предприятий:
  • «ВостокГОК»;
  • «Добропольеуголь-добыча»;
  • «Львовуголь»;
  • «Волыньуголь»;
  • «Региональные электрические сети».
Отсрочка взыскания налоговой задолженности таких предприятий предусматривается до истечения шестимесячного срока со дня прекращения или отмены военного положения.

На что предприятия смогут направить средства

Принятие закона позволит предприятиям направлять имеющиеся финансовые ресурсы на первоочередные производственные нужды, своевременную выплату заработной платы, релокацию государственного имущества из опасных районов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что группа «Нафтогаз» разработала 24 сценария прохождения осенне-зимнего периода 2026/2027 годов. При планировании учли интенсивность российских атак на газовую инфраструктуру, температурные условия и объемы собственной добычи газа.
По материалам:
Finance.ua
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