Саудовская Аравия ищет новые нефтяные резервы за границей

О намерениях королевства сообщил руководитель Saudi Aramco Амин Нассер. По его словам, компания стремится расширить возможности хранения нефти за границей и рассматривает государственные стратегические резервы как дополнительный инструмент защиты логистических цепей. Компания уже использует коммерческие хранилища в нескольких странах Азии, Европы и Ближнего Востока, однако планирует существенно увеличить эти мощности.
Решение принимается на фоне новых атак на объекты саудовской инфраструктуры и обострение ситуации в регионе. Опасения по поводу возможных перебоев с поставками уже повлияли на нефтяной рынок, способствуя росту цен на сырье.
Параллельно Saudi Aramco работает над расширением своих экспортных маршрутов. В компании считают, что диверсификация путей транспортировки нефти позволит снизить зависимость от отдельных стратегических морских коридоров и быстрее реагировать на кризисные ситуации.
Напомним, что энергетический сектор Саудовской Аравии остается одним из ключевых для мирового рынка нефти, поэтому любые изменения в экспортной инфраструктуре страны внимательно отслеживаются трейдерами и правительствами государств-импортеров. В настоящее время Эр-Рияд делает ставку на долгосрочное усиление энергетической безопасности, объединяя развитие собственной инфраструктуры с наращиванием резервов за пределами страны.