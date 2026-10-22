Саудовская Аравия ищет новые нефтяные резервы за границей

Саудовская Аравия начала переговоры с иностранными правительствами о доступе к стратегическим нефтяным хранилищам за пределами страны.

Такой шаг должен усилить устойчивость поставок на мировые рынки в условиях роста рисков безопасности и возможных перебоев в экспортной инфраструктуре.

Об этом информирует Bloomberg

О намерениях королевства сообщил руководитель Saudi Aramco Амин Нассер. По его словам, компания стремится расширить возможности хранения нефти за границей и рассматривает государственные стратегические резервы как дополнительный инструмент защиты логистических цепей. Компания уже использует коммерческие хранилища в нескольких странах Азии, Европы и Ближнего Востока, однако планирует существенно увеличить эти мощности.

Решение принимается на фоне новых атак на объекты саудовской инфраструктуры и обострение ситуации в регионе. Опасения по поводу возможных перебоев с поставками уже повлияли на нефтяной рынок, способствуя росту цен на сырье.

Параллельно Saudi Aramco работает над расширением своих экспортных маршрутов. В компании считают, что диверсификация путей транспортировки нефти позволит снизить зависимость от отдельных стратегических морских коридоров и быстрее реагировать на кризисные ситуации.