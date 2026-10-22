Словакия проведет переговоры с россией о поставках газа и нефти

Представители Словакии 26 октября проведут в Москве переговоры с россией по энергетическому сотрудничеству, в том числе по поставкам газа и нефти. Это будет первое заседание двусторонней межправительственной комиссии с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

О чем будут говорить

Главной темой встречи станет энергетика, включая атомную, а также возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства, окружающей среды и культуры.

Словацкая сторона также заинтересована в обсуждении поставок газа и продолжении поставок нефти из россии.

«Основной темой будет энергетика и возможность сотрудничества для обеспечения стратегическими ресурсами», — заявил неназванный представитель МИД Словакии.

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Переговоры состоятся на фоне планов Евросоюза приостановить закупку российского газа до конца 2027 года. В словацком МИД заявили, что страна и далее будет руководствоваться своим членством в ЕС и НАТО и соответствующими обязательствами, но стремится сохранять возможности для переговоров с рф.