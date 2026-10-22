Словакия проведет переговоры с россией о поставках газа и нефти

Представители Словакии 26 октября проведут в Москве переговоры с россией по энергетическому сотрудничеству, в том числе по поставкам газа и нефти. Это будет первое заседание двусторонней межправительственной комиссии с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Переговоры состоятся на фоне планов Евросоюза приостановить закупку российского газа до конца 2027 года. В словацком МИД заявили, что страна и далее будет руководствоваться своим членством в ЕС и НАТО и соответствующими обязательствами, но стремится сохранять возможности для переговоров с рф.
Напомним, в сентябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что война в Украине может перерасти в прямой конфликт между россией и НАТО. Он также обвинил часть западных политиков в якобы стремлении спровоцировать такое противостояние.