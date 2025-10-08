0 800 307 555
Энергетика
11
Фицо раскритиковал ЕС за план по отказу от энергоресурсов россии
Запрет Евросоюза на российское ядерное топливо станет «самой большой опасностью» и прямой угрозой энергетической безопасности Европы.
Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на конференции в Братиславе, сообщает 24 Канал.
Он также объявил об одобрении соглашения по строительству американского реактора.
Словакия, Болгария, Чехия, Финляндия и Венгрия производят электроэнергию на атомных реакторах российского образца. Большинство из них зависят от россии в поставках топлива, пока альтернативные источники не станут полностью доступны.

Словакия «никогда не согласится» с предложением Еврокомиссии

Выступая на Европейском форуме по ядерной энергетике, Фицо открыто подверг критике предложение Еврокомиссии постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей — план, известный как REPowerEU.
«Я считаю, что это шаг, важный не только для Словакии, но и для всей Европы, особенно для Центральной Европы», — заявил словацкий премьер.
В своем выступлении он назвал план REPowerEU «неудачным документом» и «полной чепухой», сказав, что Словакия «никогда не согласится» с предложением Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа.
«Когда речь идет о газе и нефти, мы просто стреляем себе в ногу», — сказал Фицо, добавив, что готов «ссориться» с Брюсселем из-за того, что он назвал «бессмысленным идеологическим шагом».

Заявления Фицо противоречат позиции Еврокомиссии

Еврокомиссия считает, что разрыв энергетических связей с россией повысит долгосрочную безопасность континента, особенно после того, как в 2022 году перебои со поставками газа повлекли за собой масштабный энергетический кризис в ЕС.
Словацкий премьер Роберт Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан выступили против призывов отказаться от российской нефти, пишет Bloomberg.
«Никто не имеет права говорить нам, откуда брать газ и нефть, ведь согласно международному праву именно суверенная страна решает собственный энергетический баланс», — заявил Фицо.
Он также назвал стремление ЕС отказаться от российской энергии «политическим и идеологическим решением». По его мнению, он ударит не только по Братиславе и Будапешту, но и по всей Европе.
По материалам:
Телеканал 24
