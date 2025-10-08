0 800 307 555
Правительство сохранит фиксированную цену на газ и запретит отключать свет на прифронтовых территориях — Зеленский

Государство приняло решение о моратории на отключение электричества в прифронтовых общинах. Также правительство сохранит фиксированную цену на газ.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Юлией Свириденко.

Решения по энергетике

«Правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. Сформирован резерв оборудования для оперативного возобновления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать», — отметил президент.
По его словам, также обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей.
«Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергообеспечения. При всех вызовах должны поддержать общины, которым сейчас труднее всего», — добавил Зеленский.

Повышение зарплат учителей

Кроме того, он поручил подготовить и доложить конкретные пути повышения зарплаты учителей, чтобы уже принятые решения о повышении зарплаты заработали в следующем году.
«Важно, чтобы были и ощутимые результаты в поддержке внутренне перемещенных лиц. Ожидаю от чиновников доклада по этим двум вопросам в конце этой недели», — подчеркнул президент.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Минэнерго разработало сценарии для отопительного сезона с учетом всех рисков. Сценарии прохождения отопительного сезона разработаны с учетом всех рисков, но нет оснований говорить о длительных отключениях электроэнергии или газа для потребителей.
Кроме того, в Верховной Раде предлагают ввести новую систему оплаты труда педагогов — фиксированную ставку в размере не менее трех минимальных зарплат.
Алена Листунова
По материалам:
Finance.ua
