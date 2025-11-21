0 800 307 555
ру
В Киеве до конца года запустят 6 мини-ТЭЦ

Энергетика
363
Киев создает систему энергоустойчивости объектов критической инфраструктуры, жилых домов. В частности, речь идет о строительстве мини-ТЭЦ, шесть из которых планируется запустить уже до конца этого года. У этих объектов будет защита 2-го уровня.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Еще одна такая мини-ТЭЦ должна заработать в столице в начале 2026 года.

Что известно о мини-ТЭЦ

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, это уникальный проект с точки зрения масштабов, технической конфигурации и условий исполнения не только для Украины.
Речь идет о более маневренной и гибкой системе ТЭЦ или мини-ТЭЦ (теплоэлектроцентралях). Это небольшие по сравнению с существующими гигантами объекты когенерации, которые одновременно производят электрическую и тепловую энергию.
«В нашем случае локальность, то есть распределенность в разных районах этих мини-ТЭЦ, одно из их ключевых преимуществ. Ведь они значительно усложняют цель врага, пытающегося максимально повредить нашу энергосистему», — рассказал Кличко.

Защита сооружений

Строительство новых ТЭЦ включает в себя строительство защитных сооружений 2-го уровня.
«Отмечу, что возведение такой категории защиты возможно как раз в случае объектов распределенной когенерации, учитывая их меньший размер и мощность», — отметил столичный мэр.
Так столица укрепит производственные мощности города и обеспечит дополнительные объемы электроэнергии для критической инфраструктуры.
Напомним, ранее мы сообщали, что в мае 2024 года Киевский городской совет согласовал установку 6 мини-ТЭЦ в столице. Они будут размещены как на правом, так и левом берегу Киева.

Справка Finance.ua:

  • мини-ТЭЦ (минитеплоэлектроцентраль) — это компактная энергетическая установка, служащая для совместного производства электрической и тепловой энергии в агрегатах мощностью до 25 МВт, независимо от вида оборудования;
  • в отличие от крупных ТЭЦ, мини-ТЭЦ обычно устанавливают поближе к потребителям, так как их мощность меньше. Их обычно применяют для обеспечения энергетической автономии небольших населенных пунктов, предприятий, коммунальных объектов и жилых комплексов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияЭнергетика УкраиныЭнергоресурсы
