США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке, к реализации планируется 30−50 млн баррелей Сегодня 20:20 — Энергетика

Правительство Соединенных Штатов Америки приступило к реализации венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и американских союзников.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики США.

«Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и предоставления финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Читайте также Трамп заявил, что США получат от Венесуэлы до 50 млн баррелей нефти

Все поступления от продажи венесуэльской нефти и нефтепродуктов будут, в первую очередь, зачислены на счета, контролируемые США, в банках, признанных по всему миру, чтобы гарантировать законность и целостность окончательного распределения выручки, уточняет ведомство.

«Эти средства будут распределены в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США. Продажа нефти начнется немедленно, ожидается реализация около 30−50 млн баррелей. Она продлится неопределенное время», — отмечает Минэнерго.

Читайте также Рубио озвучил планы США насчет венесуэльской нефти

Согласно сообщению, американская легкая нефть будет поступать в Венесуэлу при необходимости для смешивания с венесуэльским высоковязким сырьем для оптимизации добычи и последующей транспортировки продукции. Ввоз и вывоз нефти из Венесуэлы будет производиться исключительно по авторизованным каналам в соответствии с законодательством США и требованиями национальной безопасности.

США избирательно снимают санкции, обеспечивающие транспортировку и продажу венесуэльской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. В частности, будет разрешен импорт отдельных видов нефтепромышленного оборудования, запчастей и услуг, чтобы компенсировать многолетнее снижение добычи и обеспечить рост в краткосрочной перспективе.

Читайте также Увеличение добычи нефти в Венесуэле маловероятно по меньшей мере до конца десятилетия — Bloomberg

«Это потребует использования технологий, экспертных знаний и инвестиций от американских и других международных партнеров в энергетической сфере», — отмечает Минэнерго.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.