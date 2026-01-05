Рубио озвучил планы США насчет венесуэльской нефти Сегодня 17:20 — Энергетика

Прибыль от добычи венесуэльской нефти получает лишь узкий круг лиц, и эту ситуацию необходимо изменить. До этого времени будет действовать карантин на экспорт нефти из Венесуэлы.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC News

По его словам, США стремятся гарантировать, что ни одна нефть, находящаяся под санкциями, не будет вывозиться из Венесуэлы до тех пор, пока не изменится управление всей отраслью.

«Сейчас эта отрасль не существует традиционным способом. Эти нефтяные месторождения, в сущности, являются пиратскими операциями. Люди буквально воруют нефть из-под земли, и именно горстка лиц таким образом держит этот режим», — отметил Рубио.

Состояние нефтяной отрасли Венесуэлы

Госсекретарь сообщил, что венесуэльские нефтяные скважины работают всего на 18% мощности из-за устаревшего оборудования.

Он также подчеркнул, что нефть продается со значительными скидками на мировых рынках — примерно 40−50 центов за $1. При этом, по его словам, все полученные денежные средства остаются у представителей власти.

«Эти нефтяные месторождения не приносили пользы народу Венесуэлы более 10 лет. Они сделали мультимиллионеров и миллиардеров только из нескольких человек. Именно это и держит этот режим», — заявил Рубио.

Необходимость структурных изменений

По словам госсекретаря США, решение проблемы возможно только при условии привлечения частных компаний, которые будут инвестировать в модернизацию оборудования, в которое не вкладывались средства в течение около 20 лет.

Он подчеркнул, что все доходы от добычи нефти в Венесуэле в течение этого времени фактически были украдены.

«Все начинается с радикальных изменений в поведении органов власти, ответственных за отрасль. Пока эти изменения не произойдут, карантин на экспорт нефти будет действовать», — отметил Рубио.

Госсекретарь выразил мнение, что западные компании могут проявить значительный интерес к добыче нефти в Венесуэле. Он добавил, что нефтеперерабатывающие заводы США на побережье Мексиканского залива являются одними из лучших для переработки тяжелой сырой венесуэльской нефти.

По его словам, это могло бы обеспечить значительные роялти для народа Венесуэлы, а средства бы направлялись в пользу страны, а не ограниченного круга лиц.

Напомним, США провели масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой задержан лидер страны Николас Мадуро.

Рубио в другом интервью в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты ведут войну против наркотрафика из Венесуэлы, а не против страны.

