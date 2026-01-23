Соболев рассказал, сколько газа и денег не хватает Украине, чтобы пройти эту зиму Сегодня 09:35 — Энергетика

Украина в преддверии зимнего периода накопила в подземных хранилищах 13,2 млрд куб. м природного газа, однако для стабильного прохождения отопительного сезона стране необходимо импортировать еще более 4 млрд куб. м.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев на энергетической сессии в Украинском доме на полях Всемирного экономического форума, передает «Интерфакс-Украина».

Запасы газа и потребности импорта

По словам министра, большая часть финансирования для импорта газа уже обеспечена. В то же время, остается дефицит финансирования на уровне около $100 млн.

Соболев напомнил, что весной 2025 года россия уничтожила около половины мощностей украинской газодобычи. За шесть месяцев их удалось восстановить примерно на 110%.

«Осенью россия уничтожила еще 40% мощностей. Однако и эти объекты уже восстановлены с помощью наших партнеров и многих компаний из США и Европы», — отметил министр.

Соболев также сообщил, что в обеспечении Украины газом кроме Норвегии принимают участие международные финансовые учреждения.

В свою очередь председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий заявил, что в 2024 году компания закупила около 6 млрд куб. м газа, из которых сотни миллионов кубометров были поставлены из США.

По его словам, у «Нафтогаза» сейчас нет прямых контрактов с продавцами сжиженного природного газа, однако находится в активных переговорах. Временно компания сотрудничает с польским энергетическим холдингом Orlen, поставляемым американским LNG по срочным запросам.

Потребности в оборудовании для газовой системы

Соболев добавил, что Украина также нуждается в помощи в поставке оборудования для поддержания работоспособности газовой системы в условиях обстрелов: компрессоров, турбин и оборудования по закачке газа в хранилища и его доставке конечным потребителям.

