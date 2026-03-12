0 800 307 555
ру
42 млрд грн долгов отпугивают инвесторов от энергорынка

Энергетика
23
Задолженность на рынке электроэнергии уже достигла критического уровня и непосредственно влияет на инвестиционный климат в отрасли.
Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
По его словам, долги на балансирующем рынке электроэнергии превысили 42 млрд. грн. и продолжают создавать системное финансовое давление на отрасль.
«Они смотрят, что в стране такие долги на энергорынке. Они десять раз подумают, нужно ли инвестировать в такую ​​страну», — отметил Омельченко.
Эксперт пояснил, что проблема носит структурный характер и заложена в самой модели рынка электроэнергии, запущенной в 2019 году.
По его словам, энергорынок работает под постоянной финансовой нагрузкой, что вместо инвестиций формирует новые долги. По мнению Омельченко, без пересмотра самой модели энергорынка и постепенного урегулирования задолженности ситуация в дальнейшем будет сдерживать развитие энергетического сектора.
Ранее вице-президент энергетического сообщества Energy Club Максим Немчинов отметил, что долги на балансирующем рынке электроэнергии продолжают накапливаться, а без комплексных решений ситуация будет только ухудшаться.
Payment systems