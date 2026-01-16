0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько гигаватт электроэнергии не хватает Украине

Энергетика
90
Сколько гигаватт электроэнергии не хватает Украине
Сколько гигаватт электроэнергии не хватает Украине
Потребление электроэнергии в Украине больше, чем может обеспечить энергосистема под регулярными российскими обстрелами.
На вчера, 15 января, не хватало около трети электроэнергии для покрытия потребления.
Читайте также
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с чешским коллегой Петром Павелом.
«Они (россияне, — УНИАН) знают, что они делают. Слава богу, наши также знают, что делают. Вчера потребление было большое, около 18 гигаватт потребления. А у нас были возможности на 11 с чем-то. Но каждый день что-то восстанавливается», — отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина ежедневно восстанавливает не только электрические подстанции, но возможности наращивать импорт электроэнергии из-за рубежа.
Читайте также
Ситуация в энергетике Украины довольно сложная из-за постоянных российских обстрелов и устоявшихся сильных морозов. Так, первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что из-за новой атаки россиян к утру обесточенными оставались потребители в Харьковской и Запорожской областях. Самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в столичном регионе.
В свою очередь, министр энергетики Денис Шмыгаль призвал бизнес в Украине максимально уменьшить использование электроэнергии для освещения наружной рекламы и вывесок и по возможности поделиться ею с людьми. Кроме того, «Укрзализныця», НАК «Нафтогаз Украины» и концерн «Укроборонпром» обязали увеличить импорт электроэнергии до 50% от собственных потребностей для перераспределения электроэнергии в пользу людей.
По материалам:
УНІАН
Электроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems