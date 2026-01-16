Сколько гигаватт электроэнергии не хватает Украине Сегодня 16:33 — Энергетика

Сколько гигаватт электроэнергии не хватает Украине

Потребление электроэнергии в Украине больше, чем может обеспечить энергосистема под регулярными российскими обстрелами.

На вчера, 15 января, не хватало около трети электроэнергии для покрытия потребления.

Читайте также В Украине не осталось электростанций, которые не подвергались ударам рф

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с чешским коллегой Петром Павелом.

«Они (россияне, — УНИАН) знают, что они делают. Слава богу, наши также знают, что делают. Вчера потребление было большое, около 18 гигаватт потребления. А у нас были возможности на 11 с чем-то. Но каждый день что-то восстанавливается», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина ежедневно восстанавливает не только электрические подстанции, но возможности наращивать импорт электроэнергии из-за рубежа.

Ситуация в энергетике Украины довольно сложная из-за постоянных российских обстрелов и устоявшихся сильных морозов. Так, первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что из-за новой атаки россиян к утру обесточенными оставались потребители в Харьковской и Запорожской областях. Самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в столичном регионе.

В свою очередь, министр энергетики Денис Шмыгаль призвал бизнес в Украине максимально уменьшить использование электроэнергии для освещения наружной рекламы и вывесок и по возможности поделиться ею с людьми. Кроме того, «Укрзализныця», НАК «Нафтогаз Украины» и концерн «Укроборонпром» обязали увеличить импорт электроэнергии до 50% от собственных потребностей для перераспределения электроэнергии в пользу людей.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.