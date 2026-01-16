0 800 307 555
ру
В Украине не осталось электростанций, которые не подвергались ударам рф

Энергетика
13
В Украине не осталось ни одной электростанции, которая за время войны не подвергалась ударам российских оккупантов. Выбиты тысячи мегаватт генерации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.
Как отметил министр, по объектам критической инфраструктуры россия работает всем своим арсеналом: баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак.
Сейчас интенсивность только растет, удары происходят каждый день. В Украине не осталось ни одной электростанции, которая за время войны не подвергалась ударам врага, подчеркнул Шмыгаль.
«Выбиты тысячи мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом. Несмотря на это, наша энергосистема остается целостной, диспетчеры „Укрэнерго“ держат контроль над ней, хотя вынуждены применять значительные ограничения на потребление», — сказал он.

Самая сложная ситуация

Сейчас самая тяжелая ситуация в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и во всех прифронтовых общинах.
По всей стране действуют ограничения, как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.
«Ситуация очень сложная. По отдельным городам и регионам подготовка была провалена. За эти два дня в должности увидел, что слишком много вещей откровенно пробуксовывают. Сейчас будем в оперативном режиме наводить порядок, ускорять процессы», — добавил Шмыгаль.
По материалам:
РБК-Україна
Электроэнергия
Payment systems