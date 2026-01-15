Что делать киевлянам, если света нет более 12 часов — разъяснение ДТЭК
Если в жилище киевлян электроснабжение отсутствует более 12 часов, вероятнее всего, речь идет не об общем дефиците электроэнергии, а о локальной аварии.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Что советуют
Энергетики советуют, прежде всего, проверить информацию о возможных аварийных отключениях через официальные ресурсы компании — чат-бот ДТЭК в Telegram или на сайте оператора.
Там можно увидеть, зафиксирована ли авария по конкретному адресу.
В случае если информации об аварии нет, в ДТЭК рекомендуют обратиться в ЖЭК или ОСМД.
Часто причина отсутствия света кроется во внутренних электросетях дома.
Балансодержатель может проверить их состояние и при необходимости передать заявку энергетикам.
В компании также объясняют, почему просят киевлян не обращаться прямо в контактные центры.
Ежедневно ДТЭК получает тысячи обращений, большинство из которых касаются не аварий, а ограничений из-за дефицита электроэнергии. В то же время количество аварийных бригад ограничено.
«Чем точнее определена проблема, тем быстрее энергетики могут добраться туда, где электроснабжение действительно можно и нужно возобновить немедленно», — подчеркивают ДТЭК.
Ранее Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за критического состояния энергетической инфраструктуры. Сохранение стабильности в энергосистеме требует срочного решения.
«Последствия российских ударов и ухудшение погодных условий тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления. Многие вопросы требуют срочного решения», — написал Зеленский в Telegram.
Правила для комендантского часа
Зеленский также поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
