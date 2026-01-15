В Украине вводят режим чрезвычайной ситуации в энергетике
Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за критического состояния энергетической инфраструктуры. Сохранение стабильности в энергосистеме требует срочного решения.
Об этом заявил глава государства.
«Последствия российских ударов и ухудшение погодных условий — тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления. Многие вопросы требуют срочного решения», — написал Зеленский в Telegram.
Какие шаги будут сделаны
- Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решение практических вопросов определен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины.
- Чиновники максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабинет Министров обеспечит на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.
- Правительство должно подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса — возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме. В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проведена проверка имеющихся.
Правила для комендантского часа
Зеленский также поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
«На время чрезвычайной ситуации можем отменить комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно. Чиновники должны подать соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально», — сообщил президент.
