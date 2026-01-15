Правительство создало штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетики
По поручению президента Владимира Зеленского заработал штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве.
Об этом сообщил новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль после первого заседания штаба.
По его словам, заседания будут регулярными, а штаб будет работать 24/7. Чиновники надеются «оперативно и эффективно» реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением.
Во время первого заседания ГСЧС, МВД и представители местного самоуправления из столицы и Киевской области доложили о принятых мерах.
Также они обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи.
«Отдельное внимание — усиление защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован список мероприятий. Будут определены ответственные за организацию процесса», — отметил Шмыгаль.
Ранее мы сообщали, что Шмыгаль назвал приоритеты работы Министерства энергетики.
Поделиться новостью
Также по теме
Правительство создало штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетики
ЕС снижает ценовой потолок на российскую нефть
В Украине вводят режим чрезвычайной ситуации в энергетике
Почему отапливать жилье газовой плитой опасно
Пять мини-ТЭЦ уже смонтировали для Киева, еще две строят — КГГА
Как получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения