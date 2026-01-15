Правительство создало штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетики Сегодня 14:55 — Энергетика

По поручению президента Владимира Зеленского заработал штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве.

Об этом сообщил новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль после первого заседания штаба.

По его словам, заседания будут регулярными, а штаб будет работать 24/7. Чиновники надеются «оперативно и эффективно» реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением.

Во время первого заседания ГСЧС, МВД и представители местного самоуправления из столицы и Киевской области доложили о принятых мерах.

Также они обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи.

«Отдельное внимание — усиление защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован список мероприятий. Будут определены ответственные за организацию процесса», — отметил Шмыгаль.

