0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство создало штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетики

Энергетика
18
По поручению президента Владимира Зеленского заработал штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве.
Об этом сообщил новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль после первого заседания штаба.
По его словам, заседания будут регулярными, а штаб будет работать 24/7. Чиновники надеются «оперативно и эффективно» реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением.
Во время первого заседания ГСЧС, МВД и представители местного самоуправления из столицы и Киевской области доложили о принятых мерах.
Читайте также
Также они обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи.
«Отдельное внимание — усиление защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован список мероприятий. Будут определены ответственные за организацию процесса», — отметил Шмыгаль.
Ранее мы сообщали, что Шмыгаль назвал приоритеты работы Министерства энергетики.
По материалам:
Finance.ua
ЭлектроэнергияЭнергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems