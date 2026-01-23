В Украину пришло более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы Сегодня 10:17 — Энергетика

В Украину пришло более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме Украины, государство продолжает активно привлекать международную гуманитарную помощь.

Об этом сообщает министр энергетики Денис Шмыгаль.

В последние дни в Украину поступило шесть гуманитарных грузов общим весом более 50 тонн из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.

В состав помощи входят силовые трансформаторы, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты и другое энергетическое оборудование.

Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление новых партий помощи от международных партнеров. В частности, в пятницу должно прибыть энергетическое оборудование из Чехии, еще 400 генераторов следуют в столицу из Польши. Помощь от Австрии уже идет в резервный хаб Минэнерго.

