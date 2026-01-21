Еще три страны оказывают Украине дополнительную энергетическую помощь
Украина получит дополнительную энергетическую помощь — конкретное оборудование и взносы — от ряда стран для Украины. Это поможет усилить стойкость на фоне постоянных российских обстрелов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Азербайджан отправил 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, пять трансформаторов и 27 тыс. м кабеля для восстановления электроснабжения.
Нидерланды объявили о выделении €23 млн помощи. Поддержка будет включать закупку газа, оборудование для срочного ремонта электростанций и поставки энергетического оборудования от голландских компаний, включая генераторы и кабели.
От нашего МИД Украины 20 января отправили три генератора. До конца недели отправят еще 10 в наиболее пострадавшие общины Киевщины.
До конца января ожидается поступление энергетического и медицинского оборудования от Словакии и других стран.
Напомним, Кабинет Министров ужесточает координацию с производителями продуктов питания, чтобы не допустить перебоев с продовольствием во время блекаутов. Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с представителями ассоциаций производителей продуктов питания по работе бизнеса в условиях ограниченного энергетического обеспечения.
