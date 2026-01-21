0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще три страны оказывают Украине дополнительную энергетическую помощь

Энергетика
73
3 страны предоставляют Украине дополнительную энергетическую помощь
3 страны предоставляют Украине дополнительную энергетическую помощь
Украина получит дополнительную энергетическую помощь — конкретное оборудование и взносы — от ряда стран для Украины. Это поможет усилить стойкость на фоне постоянных российских обстрелов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Азербайджан отправил 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, пять трансформаторов и 27 тыс. м кабеля для восстановления электроснабжения.
Читайте также
Нидерланды объявили о выделении €23 млн помощи. Поддержка будет включать закупку газа, оборудование для срочного ремонта электростанций и поставки энергетического оборудования от голландских компаний, включая генераторы и кабели.
Читайте также
От нашего МИД Украины 20 января отправили три генератора. До конца недели отправят еще 10 в наиболее пострадавшие общины Киевщины.
До конца января ожидается поступление энергетического и медицинского оборудования от Словакии и других стран.
Напомним, Кабинет Министров ужесточает координацию с производителями продуктов питания, чтобы не допустить перебоев с продовольствием во время блекаутов. Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с представителями ассоциаций производителей продуктов питания по работе бизнеса в условиях ограниченного энергетического обеспечения.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems