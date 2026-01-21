Правительство готовит резервное электропитание для производителей продуктов из-за рисков блэкаута Сегодня 08:02 — Энергетика

Правительство готовит резервное электропитание для производителей продуктов из-за рисков блэкаута

Кабинет Министров усиливает координацию с производителями продуктов питания, чтобы не допустить перебоев с продовольствием во время блэкаутов.

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с представителями ассоциаций производителей продуктов питания по работе бизнеса в условиях ограниченного энергетического обеспечения.

На встрече обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного производства базовых продуктов питания, а также взаимодействие государства с производителями и торговыми сетями в условиях рисков для энергосистемы.

Резервное питание для предприятий

Свириденко поручила Государственной службе по чрезвычайным ситуациям безотлагательно проработать возможность предоставления помощи в краткосрочной электроподпитке предприятий, производящих базовые продукты питания, в случае внезапных отключений электроэнергии.

Кроме того, Министерству энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поручено обеспечить присоединение и запуск генерирующих установок, которые находятся в собственности производителей пищевых продуктов, но еще не введены в эксплуатацию.

ГСЧС также усилит координацию с производителями продуктов питания в регионах с целью формирования оперативных резервов продовольствия в случае необходимости развертывания пунктов питания.

Поддержка украинских производителей

Свириденко обратилась к торговым сетям с призывом предоставлять большее преимущество украинским продуктам питания.

«Это вопрос общей устойчивости нашей экономики. Поручила Министерству экономики проработать дополнительные меры поддержки производителей в этом вопросе», — подчеркнула глава правительства.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день в Украине достаточно продовольствия, а производственные мощности превышают внутренние потребности.

«Ситуация контролируемая», — подчеркнула премьер-министр.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева писал , что российские обстрелы с октября 2025 года повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей в Украине, в том числе тепло- и гидроэнергостанции.

Соболев подчеркнул, что защитить энергомощность было бы значительно дешевле, чем их восстанавливать. Однако Украине не хватает средств противовоздушной обороны для этого.

