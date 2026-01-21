0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство готовит резервное электропитание для производителей продуктов из-за рисков блэкаута

Энергетика
63
Правительство готовит резервное электропитание для производителей продуктов из-за рисков блэкаута
Правительство готовит резервное электропитание для производителей продуктов из-за рисков блэкаута
Кабинет Министров усиливает координацию с производителями продуктов питания, чтобы не допустить перебоев с продовольствием во время блэкаутов.
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с представителями ассоциаций производителей продуктов питания по работе бизнеса в условиях ограниченного энергетического обеспечения.
На встрече обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного производства базовых продуктов питания, а также взаимодействие государства с производителями и торговыми сетями в условиях рисков для энергосистемы.

Резервное питание для предприятий

Свириденко поручила Государственной службе по чрезвычайным ситуациям безотлагательно проработать возможность предоставления помощи в краткосрочной электроподпитке предприятий, производящих базовые продукты питания, в случае внезапных отключений электроэнергии.
Кроме того, Министерству энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поручено обеспечить присоединение и запуск генерирующих установок, которые находятся в собственности производителей пищевых продуктов, но еще не введены в эксплуатацию.
ГСЧС также усилит координацию с производителями продуктов питания в регионах с целью формирования оперативных резервов продовольствия в случае необходимости развертывания пунктов питания.

Поддержка украинских производителей

Свириденко обратилась к торговым сетям с призывом предоставлять большее преимущество украинским продуктам питания.
«Это вопрос общей устойчивости нашей экономики. Поручила Министерству экономики проработать дополнительные меры поддержки производителей в этом вопросе», — подчеркнула глава правительства.
По ее словам, по состоянию на сегодняшний день в Украине достаточно продовольствия, а производственные мощности превышают внутренние потребности.
«Ситуация контролируемая», — подчеркнула премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева писал, что российские обстрелы с октября 2025 года повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей в Украине, в том числе тепло- и гидроэнергостанции.
Соболев подчеркнул, что защитить энергомощность было бы значительно дешевле, чем их восстанавливать. Однако Украине не хватает средств противовоздушной обороны для этого.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems