Правительство готовит резервное электропитание для производителей продуктов из-за рисков блэкаута
Кабинет Министров усиливает координацию с производителями продуктов питания, чтобы не допустить перебоев с продовольствием во время блэкаутов.
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с представителями ассоциаций производителей продуктов питания по работе бизнеса в условиях ограниченного энергетического обеспечения.
На встрече обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного производства базовых продуктов питания, а также взаимодействие государства с производителями и торговыми сетями в условиях рисков для энергосистемы.
Резервное питание для предприятий
Свириденко поручила Государственной службе по чрезвычайным ситуациям безотлагательно проработать возможность предоставления помощи в краткосрочной электроподпитке предприятий, производящих базовые продукты питания, в случае внезапных отключений электроэнергии.
Кроме того, Министерству энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поручено обеспечить присоединение и запуск генерирующих установок, которые находятся в собственности производителей пищевых продуктов, но еще не введены в эксплуатацию.
ГСЧС также усилит координацию с производителями продуктов питания в регионах с целью формирования оперативных резервов продовольствия в случае необходимости развертывания пунктов питания.
Поддержка украинских производителей
Свириденко обратилась к торговым сетям с призывом предоставлять большее преимущество украинским продуктам питания.
«Это вопрос общей устойчивости нашей экономики. Поручила Министерству экономики проработать дополнительные меры поддержки производителей в этом вопросе», — подчеркнула глава правительства.
По ее словам, по состоянию на сегодняшний день в Украине достаточно продовольствия, а производственные мощности превышают внутренние потребности.
«Ситуация контролируемая», — подчеркнула премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева писал, что российские обстрелы с октября 2025 года повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей в Украине, в том числе тепло- и гидроэнергостанции.
Соболев подчеркнул, что защитить энергомощность было бы значительно дешевле, чем их восстанавливать. Однако Украине не хватает средств противовоздушной обороны для этого.
