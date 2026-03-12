США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва для стабилизации цен Сегодня 16:28 — Энергетика

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) согласились на совместное высвобождение нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоресурсы.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики США.

Соответствующее решение приняли 32 страны МЭА, которые поддержали инициативу президента США Дональда Трампа по стабилизации энергетических рынков.

Согласно договоренности, страны МЭА осуществят координированный выпуск 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих резервов. В рамках этой инициативы США планируют высвободить 172 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва (SPR).

Поставка начнется на следующей неделе, а реализация этого объема будет продолжаться примерно 120 дней в соответствии с запланированными темпами отгрузки.

В министерстве энергетики США заявили, что эти действия направлены на стабилизацию мировых энергетических рынков и снижение стоимости энергоносителей.

Планы насчет возобновления запасов

По словам министра энергетики, правительство США также планирует возобновить стратегические запасы.

Ожидается, что в следующем году Соединенные Штаты смогут пополнить резерв примерно в 200 млн баррелей нефти, что на 20% больше, чем объем планируемого высвобождения.

