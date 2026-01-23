0 800 307 555
Киев с крупнейшей теплосетью в Европе: Кличко объяснил, почему альтернативной генерации недостаточно

Энергетика
Виталий Кличко проверяет резервные энергетические и теплогенерирующие мощности.
Виталий Кличко проверяет резервные энергетические и теплогенерирующие мощности.
Киев сделал максимум возможного для минимизации последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру, однако генераторы и мини-ТЭЦ не могут полноценно обеспечить теплом мегаполис.
Об этом заявил в эфире радио «Киев-98 FM» мэр Киева Виталий Кличко.

Альтернативная генерация не закрывает потребности города

По словам мэра, Киев — крупнейший город в Европе с централизованной системой теплоснабжения. Общая протяженность теплосетей в столице составляет около 2700 км.
Чтобы построить альтернативную систему теплоснабжения и генерации электроэнергии, нужны десятки лет и десятки миллиардов долларов, не гривен. Таких ресурсов у нас нет, особенно в условиях войны. Когенерационные установки не могут закрыть потребности всего мегаполиса. Они могут работать только на отдельных объектах социальной сферы и критической инфраструктуры", — подчеркнул Кличко.

Подготовка к зиме и резервы

Мэр сообщил, что Киев за собственные средства и при поддержке международных партнеров подготовил к отопительному сезону 1120 генераторов и 69 мобильных котельных. Более 1000 жилых домов получили оборудование для альтернативного электроснабжения в рамках городских программ поддержки.
В настоящее время в столице работают две мини-ТЭЦ, еще на трех объектах завершаются пусконаладочные работы.
Кличко отметил, что из около 200 когенерационных установок, переданных Украине в рамках международной помощи, Киев получил только одну газопоршневую установку мощностью 1,5 МВт. Она работает еще с прошлого года для нужд одного из стратегических объектов города.
По его словам, другие мини-ТЭЦ были переданы в регионы, однако до сих пор не введены в эксплуатацию.
Также в столице развернули около 1 300 пунктов обогрева, из них около 200 пунктов развернул социально ответственный бизнес в торговых центрах. Еще 50 — мобильные пункты ГСЧС.
Что касается обеспечения киевлян водой, то в городе 154 из 170 бюветов могут работать от генераторов.
Закуплены 120 генераторов и солнечные панели для заведений социальной сферы.
«Поэтому говорить, что Киев не готовился — абсолютная ложь и манипуляция!» — подчеркнул Кличко.

Работа коммунальных служб после атак

Мэр особо отметил работу столичных коммунальщиков, которые возобновляют тепло- и водоснабжение после российских обстрелов.
«То, что за несколько дней совершили наши коммунальщики, — это подвиг. Они работали круглосуточно, запуская отопительный сезон при температуре минус 20 градусов. Такого в истории Киева еще не было», — заявил Кличко.
Он также подчеркнул, что восстановительные работы осложняют дефицит электроэнергии, поскольку без электроснабжения невозможно поддерживать необходимое давление в системах водо- и теплоснабжения.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияЭнергоресурсы
