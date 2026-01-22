НКРЭКУ приняла постановление для ускорения подключения генерации Сегодня 04:41 — Энергетика

Линии электропередач.

НКРЭКУ приняла постановление, направленное на дерегуляцию и ускорение доступа новых генерирующих мощностей к электрическим сетям. Решение должно уменьшить технические и процедурные барьеры для запуска генерации в условиях дефицита мощности, который обострился из-за вражеских обстрелов и военных вызовов в отопительный сезон 2025/2026 годов.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

В Комиссии объясняют, что для стабильной работы энергосистемы и надежного электро- и теплоснабжения потребителей, в частности объектов критической инфраструктуры, требуется не только наращивание генерации, но и максимально быстрое и беспрепятственное ее подключение к сетям.

Именно поэтому Комиссия пошла по пути упрощения процедур и сокращения сроков, чтобы повысить устойчивость, гибкость и децентрализацию энергосистемы.

Что меняется

Принятое постановление предусматривает комплекс изменений, в частности:

возможность подключения модульных котельных к электрическим сетям потребителя без получения отдельной услуги по подключению;

обязанность операторов системы распределения определять в технических условиях объем мощности, который может быть обеспечен внешними сетями без их реконструкции;

информирование субъектами хозяйствования, которые присоединяют генерирующие установки по упрощенной процедуре, военных администраций о состоянии реализации мер по присоединению и установке генерации;

расширение перечня типов генерирующих единиц, на которые распространяются отступления от требований Кодекса коммерческого учета относительно классов точности средств измерений и устройства отдельных узлов учета;

сокращение до двух рабочих дней сроков ввода в учет узлов учета электроэнергии для производителей электрической энергии.

