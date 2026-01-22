Шмыгаль анонсировал переход в Киеве от экстренных «к жестким, но прогнозируемым графикам»: что говорит ДТЭК Сегодня 11:01 — Энергетика

Дать стабильные графики отключений для Киева сейчас не получится.

В Киеве энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключения электроэнергии. Но в ДТЭК говорят, что дать стабильные графики отключений для Киева сейчас не выйдет.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Ситуация в энергетике

Как сообщил Шмыгаль, в Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих в ближайшие дни перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам.

«Над восстановлением света и тепла днем работали 160 бригад. В ночное время на местах будут задействованы 52 бригады. Должны быть готовы к любым сценариям», — подчеркнул Шмигаль.

Тепло и социальная сфера

По словам министра, за эти дни удалось частично стабилизировать работу теплогенерации. В настоящее время без отопления остается 3261 дом.

Шмыгаль поставил всем службам четкую задачу: в течение дня подать тепло в как можно большее количество жилищ.

«На критических точках города задействовано 124 генератора разной мощности. Также в городе развернут 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях. Идут работы по восстановлению теплогенерации», — заметил Шмыгаль.

Комментарий ДТЭК

В компании сообщили , что дать стабильные графики отключений для Киева сейчас не получится, поскольку столичная энергосистема сейчас находится в аварийном режиме.

«Хотя критическую инфраструктуру и запитали, и энергосистема города все равно в глубоком аварийном режиме. Электричества для графиков не хватает. Свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в моменте. Поэтому отключения и затягиваются», — говорится в сообщении.

