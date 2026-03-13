Доходы россии от экспорта нефти упали до минимума за время войны Сегодня 09:12 — Энергетика

В феврале россия заработала 9,5 млрд долл. от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов

Доходы россии от экспорта нефти в феврале снизились до самого низкого уровня с момента полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство, передает Bloomberg.

Экспортные доходы сократились

Отмечается, что это связано с западными санкциями, которые ограничили продажу и заставили россию предлагать нефть с большими скидками, а также атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру.

В МЭА отметили, что в феврале россия заработала 9,5 млрд долл. от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, что на 1,5 млрд долл. меньше, чем в январе.

По оценкам организации, общий объем экспорта нефти сократился на 850 тыс. баррелей в сутки — до 6,6 млн баррелей, что также является самым низким уровнем со времени полномасштабного вторжения россии в Украину.

Сокращение доходов в феврале последовало после дальнейшего увеличения скидок на российскую нефть. США усилили давление на москву, что затруднило продажу российской нефти на мировых рынках.

В то же время, по данным МЭА, украинские удары по нефтяной инфраструктуре и топливным заводам в россии снизили объемы переработки нефти примерно на 300 тыс. баррелей в сутки — до 5,1 млн баррелей в сутки в феврале. Это также способствовало сокращению экспорта сырой нефти.

Снижение добычи нефти

В итоге суточная добыча сырой нефти в россии снизилась на 710 тыс. баррелей — до 8,55 млн баррелей в сутки, отметили в МЭА. Это примерно на 1 млн баррелей в сутки меньше, чем россии разрешено добывать в феврале в соответствии с соглашением с Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками.

Ранее на этой неделе ОПЕК оценивала ежедневную российскую добычу в феврале на уровне 9,184 млн баррелей.

По оценке IEA, война на Ближнем Востоке может увеличить спрос на российскую нефть, поскольку несколько стран региона сокращают свою добычу.

Несмотря на это, агентство не изменило своего прогноза, ожидая, что до конца 2026 года добыча российской нефти в среднем составит 9,3 млн баррелей в сутки.

