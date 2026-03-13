Украина и Румыния строят две новые линии электропередачи Сегодня 10:23 — Энергетика

Украина и Румыния строят две новые линии электропередачи

Украина и Румыния расширяют сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктуры, в частности, речь идет о строительстве новых линий электропередачи между двумя странами.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с СМИ вместе с Президентом Румынии Никушором Даном. пишет ун.

По словам главы государства, между странами есть значительный потенциал для экономического сотрудничества.

«У Украины и Румынии очень значительный потенциал экономической и инфраструктурной совместной работы. Это то, что может значительно усилить наши национальные экономики и дать экономический рост», — отметил Зеленский.

Он сообщил, что стороны работают над расширением энергетического сотрудничества.

«Мы работаем над расширением трансграничного энергетического сотрудничества. Важно, что мы строим с Румынией две новые линии для снабжения электричеством» — сказал Президент.

По его словам, новые энергетические проекты будут иметь важное значение для энергетической безопасности региона.

«Это то, что может поддержать наши регионы, в частности Черновицкую область, и позволит Румынии стать сильнее с точки зрения обеспечения энергетической безопасности в нашей части Европы», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что обсуждались совместные проекты в сфере добычи энергоресурсов в Черном море и сотрудничество в нефтегазовом секторе.

