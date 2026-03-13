0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и Румыния строят две новые линии электропередачи

Энергетика
61
Украина и Румыния строят две новые линии электропередачи
Украина и Румыния строят две новые линии электропередачи
Украина и Румыния расширяют сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктуры, в частности, речь идет о строительстве новых линий электропередачи между двумя странами.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с СМИ вместе с Президентом Румынии Никушором Даном. пишет ун.
По словам главы государства, между странами есть значительный потенциал для экономического сотрудничества.
Читайте также
«У Украины и Румынии очень значительный потенциал экономической и инфраструктурной совместной работы. Это то, что может значительно усилить наши национальные экономики и дать экономический рост», — отметил Зеленский.
Он сообщил, что стороны работают над расширением энергетического сотрудничества.
«Мы работаем над расширением трансграничного энергетического сотрудничества. Важно, что мы строим с Румынией две новые линии для снабжения электричеством» — сказал Президент.
Читайте также
По его словам, новые энергетические проекты будут иметь важное значение для энергетической безопасности региона.
«Это то, что может поддержать наши регионы, в частности Черновицкую область, и позволит Румынии стать сильнее с точки зрения обеспечения энергетической безопасности в нашей части Европы», — подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что обсуждались совместные проекты в сфере добычи энергоресурсов в Черном море и сотрудничество в нефтегазовом секторе.
Ранее писали, что совокупный доход рынка электроэнергии Украины в 2025 году вырос на 27% и достиг 1,7 трлн грн. В то же время, общая прибыль отрасли сократилась на 22% — с 64,3 млрд грн до 49,3 млрд грн. Такие данные приводит сервис анализа рынков на основе информации из публичных реестров Vkursi Market BI.
В сегменте производства электроэнергии в 2025 году доходы выросли с 465 млрд в 2024 году до 510 млрд грн в 2025 году.
Несмотря на рост оборотов, суммарная прибыль производителей снизилась с 48,6 млрд до 36,4 млрд грн, то есть на 25%.
По материалам:
Finance.ua
Электроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems