Подорожает ли такси в Украине из-за роста цен на горючее — ответ Bolt и Uklon Сегодня 19:05 — Энергетика

Цены на горючее на украинских АЗС продолжают расти

Цены на горючее на украинских АЗС продолжают расти. Сервисы такси Bolt и Uklon рассказали, планируют ли менять тарифы из-за роста цен на топливо.

Об этом пишет РБК-Украина.

Что говорят в Uklon

В компании отметили, что внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке, анализируют прогнозы экспертов и заявления представителей власти, а также обращения водителей.

«Пока очень рано говорить о каких-то изменениях в финальной цене для пользователей», — сообщила chief ride-hailing officer Uklon Елена Орлова.

Читайте также АМКУ объяснил, почему в Украине подорожало горючее

Она объяснила, что сервис работает по модели динамичного ценообразования. Это автоматизированная система, которая в реальном времени балансирует спрос и предложение. На цену, кроме горючего, влияют:

время суток и погодные условия;

ситуация с общественным транспортом и пробки;

пиковые перегрузки (к примеру, остановка метро).

Что говорят в Bolt

В компании Bolt также не называют конкретных прогнозов возможного повышения тарифов.

Как пояснил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, цены на поездки зависят, прежде всего, от количества доступных водителей и активных заказов в конкретной локации.

Читайте также Как рост цен на горючее повлияет на стоимость продуктов — объяснение Минэкономики

«Мы внимательно отслеживаем влияние роста цен на горючее. Сейчас анализируем нашу ценовую политику и уровень заработка водителей», — отметил он.

По его словам, компания рассматривает «целевые шаги», чтобы помочь водителям справиться с ростом расходов, но главным приоритетом остается баланс: чтобы поездки оставались доступными для пассажиров, а платформа — справедливой для водителей.

Рост цен на топливо в Украине

Цены на горючее на украинских АЗС продолжают расти. На 12 марта наибольшее подорожание зафиксировано в государственной сети «Укрнафта», где дизельное топливо подорожало на 2 грн за литр.

В сетях WOG, ОККО и SOCAR рост затронул преимущественно автогаз и отдельные виды дизельного топлива — примерно на 1 грн за литр. В то же время, цены на бензин в большинстве сетей остаются относительно стабильными.

Читайте также Когда в Украине возможен дефицит горючего и как это предотвратить

Причины повышения цен отчасти связаны с ситуацией на мировом рынке. После начала операции США и Израиля против Ирана цена на нефть Brent превысила 100 долларов за баррель. Позже котировки снизились примерно до 96 долларов, но остаются выше, чем до начала кризиса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.