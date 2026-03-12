0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Подорожает ли такси в Украине из-за роста цен на горючее — ответ Bolt и Uklon

Энергетика
56
Цены на горючее на украинских АЗС продолжают расти
Цены на горючее на украинских АЗС продолжают расти
Цены на горючее на украинских АЗС продолжают расти. Сервисы такси Bolt и Uklon рассказали, планируют ли менять тарифы из-за роста цен на топливо.
Об этом пишет РБК-Украина.

Что говорят в Uklon

В компании отметили, что внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке, анализируют прогнозы экспертов и заявления представителей власти, а также обращения водителей.
«Пока очень рано говорить о каких-то изменениях в финальной цене для пользователей», — сообщила chief ride-hailing officer Uklon Елена Орлова.
Читайте также
Она объяснила, что сервис работает по модели динамичного ценообразования. Это автоматизированная система, которая в реальном времени балансирует спрос и предложение. На цену, кроме горючего, влияют:
  • время суток и погодные условия;
  • ситуация с общественным транспортом и пробки;
  • пиковые перегрузки (к примеру, остановка метро).

Что говорят в Bolt

В компании Bolt также не называют конкретных прогнозов возможного повышения тарифов.
Как пояснил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, цены на поездки зависят, прежде всего, от количества доступных водителей и активных заказов в конкретной локации.
Читайте также
«Мы внимательно отслеживаем влияние роста цен на горючее. Сейчас анализируем нашу ценовую политику и уровень заработка водителей», — отметил он.
По его словам, компания рассматривает «целевые шаги», чтобы помочь водителям справиться с ростом расходов, но главным приоритетом остается баланс: чтобы поездки оставались доступными для пассажиров, а платформа — справедливой для водителей.

Рост цен на топливо в Украине

Цены на горючее на украинских АЗС продолжают расти. На 12 марта наибольшее подорожание зафиксировано в государственной сети «Укрнафта», где дизельное топливо подорожало на 2 грн за литр.
В сетях WOG, ОККО и SOCAR рост затронул преимущественно автогаз и отдельные виды дизельного топлива — примерно на 1 грн за литр. В то же время, цены на бензин в большинстве сетей остаются относительно стабильными.
Читайте также
Причины повышения цен отчасти связаны с ситуацией на мировом рынке. После начала операции США и Израиля против Ирана цена на нефть Brent превысила 100 долларов за баррель. Позже котировки снизились примерно до 96 долларов, но остаются выше, чем до начала кризиса.
По материалам:
РБК-Україна
Горючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems