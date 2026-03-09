Когда в Украине возможен дефицит горючего и как это предотвратить Сегодня 13:04 — Энергетика

Когда в Украине возможен дефицит горючего и как это предотвратить

Чтобы предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке уже в апреле, правительству нужно провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, война на Ближнем Востоке продолжается, вопреки первым прогнозам, быстрого военного решения или дипломатического урегулирования этого конфликта не произошло.

«Иран может физически (минированием) перекрыть ключевую нефте-газовую транзитную артерию, идущую через Ормузский пролив. Новые обстоятельства заставляют более серьезно отнестись к анализу и предупреждению проблем, с которыми может столкнуться и наша страна в случае, если война затянется», — пишет Гетманцев.

На что обратить внимание

Гетманцев говорит, что следует обратить внимание на прогноз одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase & Co относительно перспектив нефтедобычи в странах региона. По данным аналитиков этого финансового гиганта, если движение через пролив будет заблокировано, основные производители на Ближнем Востоке будут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней. А дальше будут вынуждены существенно сократить производство.

Новые серьезные проблемы для мировой экономики

«В этом случае мы можем столкнуться не просто со спекулятивным ростом цен, а даже с реальным дефицитом горючего. По мнению экспертов украинского рынка топлива, ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть у нас в стране уже в апреле», — сказал он.

Что предлагает Гетманцев:

Стимулировать заключение долгосрочных контрактов на поставку нефтепродуктов ключевыми операторами рынка. В частности «Укрнафтой».

Изучить возможности формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских соседних странах. Такой резерв позволил бы избежать проблем с поставкой топлива для сил обороны, нуждающихся в бесперебойных ежедневных поставках, а также для аграриев во время посевной.

Учитывая серьезность ситуации, правительству необходимо провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину, чтобы предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке.

«Также нужно провести предварительные переговоры с нашими международными партнерами, чтобы зарезервировать необходимые объемы. Ни в коем случае нельзя игнорировать новые риски. Они очень серьезные. Чтобы предотвратить проблемы, нужно реагировать заранее!» — написал он.

Напомним, ранее, комментируя опасения по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива и эскалации в Персидском заливе, эксперт Сергей Кую подчеркнул: сценарий нехватки горючего для Украины пока выглядит нереалистичным.

«Вот то, что можно говорить совершенно четко, чего не будет точно, это дефицит. Потому что горючее все равно производят и все равно будут производить. Здесь вопрос цены. Какая будет цена? И я лично не верю в то, что эта цена, которая сегодня выросла и выросла она, кстати, не до 100 долларов, не до 150 долларов, как нас там пугали, а до 82, что даже она такая продержится долго. То есть, нефти в мире очень много», — сказал эксперт Сергей Куюн.

По его словам, мировой рынок имеет достаточные объемы сырья, а нынешнее подорожание скорее реакцией на геополитическое напряжение.

Также Даниил Гетманцев. призвал операторо в АЗС не повышать цены из-за ситуации на Ближнем Востоке.

🎥Кстати, мы выпустили видео, как ситуация в мире отзовется в кошельках украинских водителей. Действительно ли мы переплачиваем по 7 гривен на каждом литре из-за геополитики? Об этом смотрите ниже:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.