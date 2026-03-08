Ущерб энергетики Украины в результате войны оценивается в 24,8 млрд долларов (инфографика) Сегодня 08:12 — Энергетика

Энергетика Украины потеряла 24,8 млрд долларов за 4 года войны

За 4 года полномасштабной войны энергетический сектор Украины потерял 24,8 млрд долларов — это один из самых больших массивов разрушений среди всех отраслей экономики.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Структура ущерба:

14,2 млрд долларов — генерация электроэнергии;

2,4 млрд долларов — теплогенерация;

2,3 млрд долларов — система передачи;

0,7 млрд долларов — система распределения.

Кроме финансового ущерба, Украина потеряла 27 ГВт генерации электроэнергии, из которых 15,5 ГВт — из-за оккупации энергообъектов.

Ущерб энергетике Украины за 4 года полномасштабной войны, Инфографика: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

«Значительная часть этой утраченной мощности связана с захватом Запорожской АЭС — крупнейшей атомной станции Европы», — говорится в сообщении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.