Ущерб энергетики Украины в результате войны оценивается в 24,8 млрд долларов (инфографика)

За 4 года полномасштабной войны энергетический сектор Украины потерял 24,8 млрд долларов — это один из самых больших массивов разрушений среди всех отраслей экономики.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Структура ущерба:
  • 14,2 млрд долларов — генерация электроэнергии;
  • 2,4 млрд долларов — теплогенерация;
  • 2,3 млрд долларов — система передачи;
  • 0,7 млрд долларов — система распределения.
Кроме финансового ущерба, Украина потеряла 27 ГВт генерации электроэнергии, из которых 15,5 ГВт — из-за оккупации энергообъектов.
Ущерб энергетике Украины за 4 года полномасштабной войны
Ущерб энергетике Украины за 4 года полномасштабной войны, Инфографика: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
«Значительная часть этой утраченной мощности связана с захватом Запорожской АЭС — крупнейшей атомной станции Европы», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
