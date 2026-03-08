Ущерб энергетики Украины в результате войны оценивается в 24,8 млрд долларов (инфографика)
За 4 года полномасштабной войны энергетический сектор Украины потерял 24,8 млрд долларов — это один из самых больших массивов разрушений среди всех отраслей экономики.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Структура ущерба:
- 14,2 млрд долларов — генерация электроэнергии;
- 2,4 млрд долларов — теплогенерация;
- 2,3 млрд долларов — система передачи;
- 0,7 млрд долларов — система распределения.
Кроме финансового ущерба, Украина потеряла 27 ГВт генерации электроэнергии, из которых 15,5 ГВт — из-за оккупации энергообъектов.
«Значительная часть этой утраченной мощности связана с захватом Запорожской АЭС — крупнейшей атомной станции Европы», — говорится в сообщении.
