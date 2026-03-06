0 800 307 555
россия повредила более 9 ГВт энергогенерации в Украине, восстановили 3,5 ГВт — Шмыгаль

Энергетика
Денис Шмигаль: Украина прошла самую сложную зиму в истории независимости
Денис Шмигаль: Украина прошла самую сложную зиму в истории независимости, mev.gov.ua
С октября 2025 года в результате российских атак было повреждено более 9 ГВт генерационных мощностей тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. В настоящее время энергетикам удалось частично восстановить около 3,5 ГВт мощностей.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время представления отчета о работе президенту Украины и руководству Верховной Рады.

Правительство представило отчет о прохождении зимы

За этот период в Украине было введено примерно 900 МВт распределенной генерации. Из них около 400 МВт составляют новые газовые и когенерационные установки.
Кроме того, была увеличена доступная пропускная способность импорта электроэнергии — с 1,7 ГВт до 2,45 ГВт.
В Фонд поддержки энергетики удалось привлечь 691,45 млн евро. В то же время энергетический портфель страны в настоящее время насчитывает 55 инвестиционных проектов на общую сумму около 1 трлн грн.
Министерство энергетики систематизировало работу хабов энергетического оборудования. За этот период международные партнеры передали 114 грузов оборудования общим весом 1713,2 тонн. Со склада хаба для нужд энергетических компаний было отгружено 405 грузов оборудования весом 3335,78 тонны.
Правительство также сохранило льготную цену на электроэнергию и газ для бытовых потребителей.

Подготовка к следующему отопительному сезону

По словам Дениса Шмыгаля, подготовка к следующему отопительному сезону уже началась.
«Наша задача — максимальное восстановление всего, что можно восстановить; максимальная защита энергетических объектов, строительство распределенной генерации и создание запасов ресурсов и оборудования. россия не отказывается от своего энергетического террора, и мы должны быть готовы к следующей зиме», — отметил он.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на слова Владимира Зеленского писал, что Украине необходимо примерно 5 млрд евро для подготовки регионов к следующему отопительному сезону. Привлечение такой суммы планируется обсудить в ходе встречи «энергетического Рамштайна».
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияЭнергетика УкраиныТарифы на электроэнергиюШмыгаль
