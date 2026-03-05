Китай приказал заводам прекратить экспорт топлива — Bloomberg Сегодня 21:35 — Энергетика

Правительство Китая требует от ведущих нефтеперерабатывающих заводов страны прекратить экспорт дизельного топлива и бензина из-за того, что эскалация конфликта в Персидском заливе препятствует поставкам нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Китай придает приоритет внутреннему рынку

Хотя Китай является третьим по величине поставщиком нефтепродуктов, ее огромный нефтеперерабатывающий сектор в основном удовлетворяет внутренний спрос.

Ограничения, введенные Китаем только через шесть дней после начала войны, отражают общую тенденцию в Азии к приоритету внутренним потребностям по мере углубления кризиса на Ближнем Востоке.

Нефтепереработчикам поручили остановить новые контракты

По словам источников Bloomberg, чиновники из Национальной комиссии по развитию и реформам, главного экономического планировщика Китая, призвали к временному прекращению поставок нефтепродуктов, которое должно начаться немедленно.

На встрече в начале текущей недели нефтепереработчикам было приказано прекратить заключение новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных поставок.

Исключение было сделано для авиационного и бункерного топлива, хранящегося на таможенных складах, а также для поставок в Гонконг и Макао.

Читайте также АМКУ начал проверку сетей АЗС из-за скачка цен на топливо

PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group и частный нефтепереработчик Чжэцзян Petrochemical Co. регулярно получают от правительства квоты на экспорт топлива.

С момента начала российского вторжения в Украину в 2022 году, которое также повлекло за собой потрясение в мировой торговле энергоносителями, китайские власти часто сокращали экспортные квоты или откладывали их распределение, что приводило к уменьшению объемов поставок.

Некоторые аналитики отрасли интерпретировали эти шаги как попытку предоставить приоритет внутренней стабильности и энергетической безопасности в период высокой геополитической нестабильности.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.