АМКУ начал проверку сетей АЗС из-за скачка цен на топливо

Комитет направил участникам рынка требования о предоставлении информации о причинах роста цен.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку сетей АЗС из-за резких колебаний стоимости горючего в последние дни.

По информации ведомства, в последние дни на мировом рынке нефти и нефтепродуктов зафиксирован существенный рост котировок. В то же время, цены на топливо повысились и в украинских сетях автозаправочных станций.

«За последние дни мировой рынок нефти и нефтепродуктов продемонстрировал существенный рост котировок. Увеличились цены на горючее и в сетях АЗС нашей страны. Антимонопольный комитет Украины осуществляет меры контроля по ситуации на рынках светлых нефтепродуктов с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в марте 2026 года» — сказано в сообщении.

Операторам рынка направили запросы

В запросах установлены максимально сжатые сроки для предоставления необходимых данных.

После получения информации, АМКУ проведет оперативный анализ. Если будут выявлены признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Комитет может принять соответствующие меры.

Цены на топливо не регулируются государством

В ведомстве также отметили, что цены на светлые нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов, колебания мировых цен отражаются и на стоимости топлива для потребителей.

Повышение стоимости горючего носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от повышения цен на топливо. «Хочу обратиться к представителям топливного рынка. Понимаю, что это бизнес, а бизнес всегда бизнес, и главная его цель — прибыль. Все же понимают, что скачок цен на продающееся топливо сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный», — заявил нардеп.

Для повышения энергетической безопасности Верховная Рада приняла закон «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов». Документ предполагает создание в Украине стратегического резерва горючего. Часть таких запасов (до 25%) могут храниться на территории стран Европейского Союза. Закон также устанавливает обязанность импортеров и производителей нефти и нефтепродуктов формировать и поддерживать соответствующие резервы.

