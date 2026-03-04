0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Словакии согласовало отмену аварийных поставок электроэнергии Украине

Энергетика
88
Украина в последний раз получала аварийные поставки электроэнергии из Словакии в январе
Украина в последний раз получала аварийные поставки электроэнергии из Словакии в январе
Государственная энергетическая компания Словакии SEPS сообщила о намерении расторгнуть контракт с украинской компанией «Укрэнерго» об аварийной поставке электроэнергии. Такой шаг уже одобрило правительство страны.
Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на Dennik N.
Директор SEPS Мартин Магат заявил, что Украина в последний раз получала аварийные поставки электроэнергии из Словакии в январе.
По его словам, после введения запрета на такие поставки Украина якобы обращалась с запросами по экстренной помощи, однако они не были удовлетворены.

Инициатором расторжения контракта стал премьер Словакии

Просьба об одностороннем расторжении контракта между SEPS и «Укрэнерго» была подана премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
О таком шаге Фицо заявил 23 февраля из-за остановки поставок российской нефти из-за нефтепровода «Дружба». По его словам, экспорт электричества будет прекращен до тех пор, пока Украина не возобновит работу «Дружбы».
Читайте также
В «Укрэнерго» тогда заявили, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.
Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. До этого Будапешт и Братислава приостановили экспорт дизельного горючего в страну.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в феврале 2026 года Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии -1,26 млн МВт-час. По сравнению с январем 2026 года импортируемые за месяц объемы выросли на 41%. Наибольшую долю в структуре импорта занимает Венгрия, 49%.
По материалам:
Європейська правда
ЭнергетикаЭлектроэнергияИмпорт электроэнергии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems