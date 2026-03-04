Правительство Словакии согласовало отмену аварийных поставок электроэнергии Украине
Государственная энергетическая компания Словакии SEPS сообщила о намерении расторгнуть контракт с украинской компанией «Укрэнерго» об аварийной поставке электроэнергии. Такой шаг уже одобрило правительство страны.
Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на Dennik N.
Директор SEPS Мартин Магат заявил, что Украина в последний раз получала аварийные поставки электроэнергии из Словакии в январе.
По его словам, после введения запрета на такие поставки Украина якобы обращалась с запросами по экстренной помощи, однако они не были удовлетворены.
Инициатором расторжения контракта стал премьер Словакии
Просьба об одностороннем расторжении контракта между SEPS и «Укрэнерго» была подана премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
О таком шаге Фицо заявил 23 февраля из-за остановки поставок российской нефти из-за нефтепровода «Дружба». По его словам, экспорт электричества будет прекращен до тех пор, пока Украина не возобновит работу «Дружбы».
В «Укрэнерго» тогда заявили, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.
Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. До этого Будапешт и Братислава приостановили экспорт дизельного горючего в страну.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в феврале 2026 года Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии -1,26 млн МВт-час. По сравнению с январем 2026 года импортируемые за месяц объемы выросли на 41%. Наибольшую долю в структуре импорта занимает Венгрия, 49%.
