Правительство Словакии согласовало отмену аварийных поставок электроэнергии Украине Сегодня 15:37 — Энергетика

Украина в последний раз получала аварийные поставки электроэнергии из Словакии в январе

Государственная энергетическая компания Словакии SEPS сообщила о намерении расторгнуть контракт с украинской компанией «Укрэнерго» об аварийной поставке электроэнергии. Такой шаг уже одобрило правительство страны.

Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на Dennik N.

Директор SEPS Мартин Магат заявил, что Украина в последний раз получала аварийные поставки электроэнергии из Словакии в январе.

По его словам, после введения запрета на такие поставки Украина якобы обращалась с запросами по экстренной помощи, однако они не были удовлетворены.

Инициатором расторжения контракта стал премьер Словакии

Просьба об одностороннем расторжении контракта между SEPS и «Укрэнерго» была подана премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

О таком шаге Фицо заявил 23 февраля из-за остановки поставок российской нефти из-за нефтепровода «Дружба». По его словам, экспорт электричества будет прекращен до тех пор, пока Украина не возобновит работу «Дружбы».

В «Укрэнерго» тогда заявили, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. До этого Будапешт и Братислава приостановили экспорт дизельного горючего в страну.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в феврале 2026 года Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии -1,26 млн МВт-час. По сравнению с январем 2026 года импортируемые за месяц объемы выросли на 41%. Наибольшую долю в структуре импорта занимает Венгрия, 49%.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.