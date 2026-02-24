Глава МИД Словакии заявляет, что Украина не допускает специалистов к месту повреждения «Дружбы» Сегодня 20:23 — Энергетика

Юрай Бланар, глава МИД Словакии

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не получила от украинской стороны информации о масштабах повреждения нефтепровода «Дружба» в результате атаки армии рф. Также, по его словам, словацким специалистам не разрешают посетить место удара для оценки ситуации.

Об этом он сообщил во время закрытого заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает Суспільне.

Позиция Словакии

Там подчеркнули, что Бланар на заседании подчеркивал, что словацкая сторона якобы до сих пор не получила соответствующей информации о масштабах повреждения российскими войсками нефтепровода «Дружба» и о возможности возобновления поставок нефти.

«Подход украинской стороны для нас неясен. Она не общается с нами и не предоставляет нам соответствующей информации, несмотря на то, что мы просили разрешить нашим представителям посетить место повреждения. В этом деле мы также попросили комиссара Дана Йоргенсена отправить на место инспекционную группу, чтобы оценить, есть ли повреждение такого масштаба», — сказал он.

Министр также напомнил, что Братислава оказывает Киеву помощь, в частности в области энергетики и поддерживает гражданских украинцев. Также, по его словам, 15% потребления дизельного топлива в Украине покрывается за счет продукции словацкой компании Slovnaft. Кроме того, мол, правительство его страны поставляет газ через реверс и обеспечивает аварийные поставки электричества.

«Мы помогаем Украине в максимально возможной степени. Мы не понимаем, почему ответная реакция не поступает с другой стороны (речь идет об Украине. — Ред.), и почему нам не разрешают посетить место повреждения и определить, как мы можем совместно разрешить ситуацию», — отметил глава МИД Словакии.

В дополнение, Бланар подчеркнул, что Словакия «всегда была и остается заинтересованной в конструктивном диалоге с украинской стороной».

«Я твердо верю, что украинская сторона использует время для переговоров и что нам не придется принимать дальнейшие взаимные меры. Для нас очень важно знать, что нас ждет впереди, и поэтому нам нужна соответствующая информация», — резюмировал он.

Решения по электроэнергии

Накануне словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Братислава остановила поставки электроэнергии Украине из-за того, что украинские власти прекратили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» после российского обстрела инфраструктуры нефтепровода 27 января.

Впоследствии в Укрэнерго заявили , что вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. При этом официальных документов о прекращении действия договора от словацкой стороны компания не получала.

Что известно об атаке рф на нефтепровод «Дружба»

27 января в результате российской атаки в Бродах во Львовской области был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия рф атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины, вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом Дружба. Этот нефтепровод остается действующим и используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию.

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти через нефтепровод «Дружба» были приостановлены с 27 января из-за российской атаки.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о прекращении экспорта дизтоплива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

В украинском МИД заявили, что Киев проинформировал Будапешт об обстреле россиянами нефтепровода «Дружба» в Бродах Львовской области и соответствующих повреждений еще 27 января, а обвинения Украины в задержке поставок нелогичны.

Украина предложила Евросоюзу использовать нефтепровод «Одесса-Броды» в качестве альтернативы поврежденному нефтепроводу «Дружба» для поставки нефти в ЕС.

