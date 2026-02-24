0 800 307 555
Энергетика
10
Правительство выделило более 246 млн грн на доплаты энергетикам: как получить
Сегодня правительство выделило 246,4 млн грн на поддержку работников аварийно-ремонтных бригад, которые в январе этого года восстанавливали украинскую энергетику.
Об этом сообщил в Телеграме первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.
Эти средства будут направлены на выплаты дополнительных 20 тыс. грн людям, которые возвращают украинцам свет, тепло и воду.

Как получат средства

Деньги будут перечислены на актуальные банковские счета работников бригад. К проекту приобщены все предприятия топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и Укрзализныци.
Списки людей, которым оказывается поддержка, формируют сами предприятия и представляют через Дію.
Ранее коммунальное предприятие (КП) «Киевтеплоэнерго»выделило 50 млн грн на премии для работников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. «КП „Киевтеплоэнерго“ уже выделило 50 млн гривен на премирование работников по моему поручению. (В декабре прошлого года Киевсовет выделял теплопредприятию 350 млн на пополнение оборотных средств)», — сообщил Кличко.
Энергетика
