Правительство выделило более 246 млн грн на доплаты энергетикам: как получить Сегодня 08:33 — Энергетика

Правительство выделило более 246 млн грн на доплаты энергетикам: как получить

Сегодня правительство выделило 246,4 млн грн на поддержку работников аварийно-ремонтных бригад, которые в январе этого года восстанавливали украинскую энергетику.

Об этом сообщил в Телеграме первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Эти средства будут направлены на выплаты дополнительных 20 тыс. грн людям, которые возвращают украинцам свет, тепло и воду.

Как получат средства

Деньги будут перечислены на актуальные банковские счета работников бригад. К проекту приобщены все предприятия топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и Укрзализныци.

Списки людей, которым оказывается поддержка, формируют сами предприятия и представляют через Дію.

Читайте также «Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников

Ранее коммунальное предприятие (КП) «Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. «КП „Киевтеплоэнерго“ уже выделило 50 млн гривен на премирование работников по моему поручению. (В декабре прошлого года Киевсовет выделял теплопредприятию 350 млн на пополнение оборотных средств)», — сообщил Кличко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.