«Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников
Коммунальное предприятие (КП) «Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«КП „Киевтеплоэнерго“ уже выделило 50 млн гривен на премирование работников по моему поручению. (В декабре прошлого года Киевсовет выделял теплопредприятию 350 млн на пополнение оборотных средств)», — сообщил Кличко.
Кроме того, выплатить дополнительное денежное вознаграждение своим работникам должны управляющие компании, «Киевводоканал», «Киевавтодор» и Киевская служба спасения.
«Я давал поручение столичным предприятиям, которые задействованы в ликвидации чрезвычайной ситуации в столице, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, работающим днем и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги», — подчеркнул мэр.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в столице «сделали очень мало», имея в виду подготовку к чрезвычайной ситуации в энергосистеме. «Отдельно проанализировали ситуацию в части наших городов — особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы. Видим, как много сделано, в частности в Харькове — там местные власти подготовились», — сказал президент.
Приводя пример Киева, однако, Зеленский заявил, что Киев сделал гораздо меньше.
Виталий Кличко в ответ на обвинения президента Владимира Зеленского заявил, что он как мэр, и все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города во время чрезвычайной ситуации в энергосистеме.
Поделиться новостью
Также по теме
«Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников
ІТ-ФЛП в Украине стало меньше: эксперты назвали причины (инфографика)
Гетманцев назвал реальный уровень средней зарплаты в Украине
Каков уровень сбережений и инвестиций домохозяйств в ЕС (инфографика)
Самые популярные профессии в Украине в 2025 году — рейтинг Службы занятости
Почему поляки массово возвращаются в Польшу из Германии