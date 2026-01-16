0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников

Личные финансы
26
«Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников
«Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников, Фото: kte.kmda.gov.ua
Коммунальное предприятие (КП) «Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«КП „Киевтеплоэнерго“ уже выделило 50 млн гривен на премирование работников по моему поручению. (В декабре прошлого года Киевсовет выделял теплопредприятию 350 млн на пополнение оборотных средств)», — сообщил Кличко.
Читайте также
Кроме того, выплатить дополнительное денежное вознаграждение своим работникам должны управляющие компании, «Киевводоканал», «Киевавтодор» и Киевская служба спасения.
«Я давал поручение столичным предприятиям, которые задействованы в ликвидации чрезвычайной ситуации в столице, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, работающим днем ​​и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги», — подчеркнул мэр.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в столице «сделали очень мало», имея в виду подготовку к чрезвычайной ситуации в энергосистеме. «Отдельно проанализировали ситуацию в части наших городов — особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы. Видим, как много сделано, в частности в Харькове — там местные власти подготовились», — сказал президент.
Читайте также
Приводя пример Киева, однако, Зеленский заявил, что Киев сделал гораздо меньше.
Виталий Кличко в ответ на обвинения президента Владимира Зеленского заявил, что он как мэр, и все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города во время чрезвычайной ситуации в энергосистеме.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems