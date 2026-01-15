Комендантский час не отменяется, но будут исключения — Кулеба Сегодня 15:43 — Энергетика

Комендантский час не отменяется, но будут исключения — Кулеба

В Киеве было проведено первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов.

Как сообщил премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, главные усилия сейчас направлены на быстрый ремонт, формирование резервов оборудования и защиту объектов от новых ударов.

Отдельный блок заседания был посвящен усилению защиты энергетических объектов. При участии Государственного агентства восстановления реализуется согласованный план мероприятий на определенных объектах.

Режим комендантского часа

По поручению президента Владимира Зеленского рассмотрены вопросы комендантского часа и работы Пунктов Несокрушимости.

«Режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений, связанных с безопасностью», — подчеркнул Кулеба.

При долгом отключении тепла или электроэнергии возможны временные и точечные исключения:

обеспечить работу объектов критического жизнеобеспечения;

предоставить гражданам безопасный доступ к Пунктам Несокрушимости;

поддержать работу учреждений, официально выполняющих функцию Пунктов Несокрушимости.

Такие решения могут приниматься только при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это разрешает ситуация безопасности.

Пункты Несокрушимости

Параллельно продолжается общенациональный аудит Пунктов Несокрушимости. Уже проверено более 10 тысяч пунктов, часть из них доукомплектовывается.

Готовится обновленная модель опорных Пунктов Несокрушимости со следующими характеристиками:

круглосуточная работа;

резервное питание и стабильная связь;

наличие воды и базовых условий для длительного пребывания людей, в частности маломобильных категорий.

Отдельно прорабатываются механизмы поддержки Пунктов на базе частных объектов, включая компенсацию расходов на резервное питание и топливо.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за критического состояния энергетической инфраструктуры.

По его словам, в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Чиновники максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Также правительство должно подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.