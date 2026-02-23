Латвия передаст Украине тепловую электростанцию Сегодня 12:44 — Энергетика

Латвия готовит к передаче Украине полноценную тепловую электростанцию, чтобы поддержать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных российских ударов.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По словам главы МИД, Латвия реализует беспрецедентный проект по демонтажу и перемещению оборудования теплоэлектростанции, которая больше не используется внутри страны.

Этот шаг стал частью нового пакета энергетической поддержки, направленного на восстановление украинского поколения.

«Мы готовим еще один пакет поддержки, включая буквально перемещение демонтированной в Латвии теплоэлектростанции, которая нам больше не нужна», — отметила Байба Браже.

Министр подчеркнула, что Латвия «делает все возможное», чтобы помочь Украине выстоять и предотвратить затягивание войны.

Кроме энергетического оборудования, страна продолжает активно оказывать военную помощь, в частности, в рамках коалиции дронов и поставок боеприпасов.

«Завтра мы вступаем в пятый год войны. И нет более важной дискуссии, чем сегодня. Решения должны быть приняты, поэтому мы полностью привержены 20-му пакету санкций — сильному пакету, который будет включать запрет морских услуг, — а также политическим, экономическим и военным обязательствам поддерживать европейские ценности и европейские ценности свободы, война россии должна быть завершена справедливым и длительным миром», — сказала Браже.

Она отметила, что Латвия, как член Совета Безопасности ООН, произнесет это послание завтра в Совете Безопасности ООН.

Укрінформ По материалам:

