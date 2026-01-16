«Київтеплоенерго» виділило 50 млн грн на премії для працівників Сьогодні 12:19 — Особисті фінанси

«Київтеплоенерго» виділило 50 млн грн на премії для працівників, Фото: kte.kmda.gov.ua

Комунальне підприємство (КП) «Київтеплоенерго» виділило 50 млн грн на премії для працівників.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

«КП „Київтеплоенерго“ вже виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за моїм дорученням. (У грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 млн на поповнення обігових коштів)», — повідомив Кличко.

Окрім того, виплатити додаткову грошову винагороду своїм робітникам мають керуючі компанії, «Київводоканал», «Київавтодор» та Київська служба порятунку.

«Я давав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги», — наголосив мер.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив , що в столиці «зробили дуже мало», маючи на увазі підготовку до надзвичайної ситуації у енергосистемі. «Окремо проаналізували ситуацію в частині наших міст — особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, ще деякі інші наші міста й регіони. Бачимо, як багато зроблено, зокрема в Харкові — там місцева влада підготувалась», — сказав президент.

Наводячи приклад Києва, однак, Зеленський заявив, що Київ зробив значно менше.

Віталій Кличко у відповідь на звинувачення президента Володимира Зеленського заявив , що він як мер, і всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста під час надзвичайної ситуації у енергосистемі.

