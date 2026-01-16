0 800 307 555
«Київтеплоенерго» виділило 50 млн грн на премії для працівників

Особисті фінанси
26
Фото: kte.kmda.gov.ua
Комунальне підприємство (КП) «Київтеплоенерго» виділило 50 млн грн на премії для працівників.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
«КП „Київтеплоенерго“ вже виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за моїм дорученням. (У грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 млн на поповнення обігових коштів)», — повідомив Кличко.
Окрім того, виплатити додаткову грошову винагороду своїм робітникам мають керуючі компанії, «Київводоканал», «Київавтодор» та Київська служба порятунку.
«Я давав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги», — наголосив мер.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в столиці «зробили дуже мало», маючи на увазі підготовку до надзвичайної ситуації у енергосистемі. «Окремо проаналізували ситуацію в частині наших міст — особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, ще деякі інші наші міста й регіони. Бачимо, як багато зроблено, зокрема в Харкові — там місцева влада підготувалась», — сказав президент.
Наводячи приклад Києва, однак, Зеленський заявив, що Київ зробив значно менше.
Віталій Кличко у відповідь на звинувачення президента Володимира Зеленського заявив, що він як мер, і всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста під час надзвичайної ситуації у енергосистемі.
Payment systems