У Києві провели перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів.

Як повідомив премʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, головні зусилля зараз спрямовані на швидкий ремонт, формування резервів обладнання та захист об’єктів від нових ударів.

Окремий блок засідання було присвячено посиленню захисту енергетичних об’єктів. За участю Державного агентства відновлення реалізується погоджений план заходів на визначених об’єктах.

Режим комендантської години

За дорученням президента Володимира Зеленського розглянуто питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.

«Режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень», — наголосив Кулеба.

У разі тривалих відключень тепла чи електроенергії можливі тимчасові та точкові винятки:

забезпечити роботу об’єктів критичного життєзабезпечення;

надати громадянам безпечний доступ до Пунктів Незламності;

підтримати роботу закладів, які офіційно виконують функцію Пунктів Незламності.

Такі рішення можуть ухвалюватися лише за участі військового командування та Рад оборони і тільки там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Пункти Незламності

Паралельно триває загальнонаціональний аудит Пунктів Незламності. Уже перевірено понад 10 тисяч пунктів, частина з них доукомплектовується.

Готується оновлена модель опорних Пунктів Незламності з наступними характеристиками:

цілодобова робота;

резервне живлення та стабільний зв’язок;

наявність води та базових умов для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних категорій.

Окремо опрацьовуються механізми підтримки Пунктів на базі приватних об’єктів, включно з компенсацією витрат на резервне живлення та пальне.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду через критичний стан енергетичної інфраструктури.

За його словами, в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Також уряд повинен підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.

